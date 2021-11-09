3 hafta içerisinde selülitten kurtulun

Selülit probleminden muzdaripseniz ancak kimyasal ürün kullanmayı sevmiyor ve tercih etmiyorsanız size doğal bir tavsiyemiz olacak. Doğal lahana kürü sayesinde selülit probleminden kolayca kurtulabilirsiniz. Peki bu kür nasıl hazırlanır? Sizler için araştırdık...



Kalça ve bacakta görülen portakal kabuğu görünümü selülit olarak isimlendiriliyor. Selülit bir cilt problemidir. Cilt yüzeyinde inişli çıkışlı, portakal kabuğu görünümüne sebep olur. Yaş ilerledikçe vücuttaki yağ dokusu artışa geçer. Bu da selülite sebep olabilir. Selülit en çok kalçada, karında, uylukta ve deride oluşur. Kadınların % 80-90'ında selülit problemi görülür. Estetik görünümü bozduğu için selülit adeta kadınların kabusudur.

Neden vücudumuzun çeşitli bölgelerinde selülit oluşuyor?

Bağ dokusu bantları bazı bölgelerde yağ hücreleri arasında dikey uzanır. Bu bantlar cildin üst katmanlarının vücudun daha derin dokulara bağlanmasında görevlidir. Bantlar yağ hücrelerinin boş alana sahip olduğu odalar veya mini cepler oluşmasını sağlar. Yağ hücreleri genişlediğinde bantlar yağ dokusunu sıkıştırır ve bu da selülite sebep olur. Selülit hormonal değişiklikler, genetik faktörler, kilo alma, kilo kaybı, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, sigara, alkol, kafeinli içecekler, karbonhidratlı beslenme, aşırı tuz kullanımı yüzünden meydana gelebilir.

Selülitleri ortadan kaldıran lahana kürü nasıl yapılır?

Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun da tavsiye ettiği 3 haftada selülitleri eriten lahana kürü tarifi için dört tane beyaz lahana yaprağı ve yarım litre içme suyuna ihtiyacınız olacak. Yarım litre içme suyunu tencerede kaynatın. Kaynadıktan sonra içine lahana yapraklarını atın. Kısık ateşte tencerenin kapağını kapatarak on beş dakika boyunca pişirin. Daha sonra lahanaları suyun içerisinden alın ve bu suyu süzdürüp bir sürahiye koyun. Bu suyu yemeklerden bir saat önce veya yemeklerden bir saat sonra tüketebilirsiniz. Sabahları bir su bardağı, akşamları bir su bardağı olacak şekilde lahana kürünü üç gün boyunca uygulayın. Üç günün sonunda kürü uygulamaya üç gün ara verin ve sonra tekrar üç gün boyunca uygulayın. Bu şekilde toplam yirmi bir günü tamamlamanız gerekir. Kürün sonunda selülitlerinizin gözle görülür bir şekilde kaybolmaya başladığını fark edeceksiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.