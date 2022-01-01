3 günde 3 kilo verdiren kabak diyeti nasıl yapılır?

Son zamanların en meşhur diyetlerinden kabak diyetinin üç günde üç kiloya kadar kilo verdirdiği iddia ediliyor. Peki kabak diyeti nedir? Kabak diyeti nasıl yapılır? Sizler için kabak diyetini araştırdık...



Kabak diyeti adından da anlaşılacağı üzere kabağın ana malzeme olarak değerlendirildiği bir diyet. Bu diyetin üç günde üç kiloya kadar kilo verdirdiği iddia ediliyor. Oldukça meşhur olan bu diyetin başrolünde kabak olmasının bir sebebi var. Kabak oldukça düşük kalorili bir besin. Aynı zamanda vücutta tokluk hissi sağlıyor. İçeriğinde bol miktarda su ve besin lifi bulunuyor. Vücuttan ödem atmaya yardımcı oluyor ve yağ yakımını daha kolay bir hale getiriyor. Tüm bunların yanı sıra kabak sindirim problemlerine de çözüm oluyor. Bu yüzden bu faydalı sebze diyetlerde çok sık karşımıza çıkıyor.

Kabak diyeti nasıl yapılmalı? Örnek kabak diyeti listesi nedir?

Kabak diyetinde 1. gün

Kahvaltıda; iki tane haşlanmış yumurta, bir küçük parça beyaz peynir, dilediğiniz kadar salatalık ve domates ve yeşillik (yağ ve tuz ilave etmeden)

Öğlen yemeğinde iki tane rendelenmiş kabak ve az miktarda zeytinyağı ile hazırlanmış kabak sote, bir kase yoğurt, istediğiniz kadar yeşillik (maydanoz, marul, nane gibi yeşillikler)

Ara öğünnde bir bardak kefir veya ayran, bir tane sevdiğiniz bir meyve (şeker oranı düşük olanlardan seçmeniz çok daha iyi olacaktır)

Akşam yemeğinde iki tane sotelenmiş veya çiğ kabak, bir kase yoğurt, yeşillik ve iki tane cevizin içi.

Kabak diyetinde 2. gün

Kahvaltıde iki tane yumurta ile hazırlanmış yağsız omlet (isterseniz omletin içerisine dereotu gibi taze yeşillikler ilave edebilirsiniz), bir küçük parça beyaz peynir, dört beş tane az tuzlu zeytin.

Öğlen yemeğinde sütlü kabak çorbası (üç tane kabak, yarım yağlı süt, soğan ve dereotu ile hazırlayabilir, doyurucu olması için içerisine bir çorba kaşığı kadar bulgur ekleyebilirsiniz)

Ara öğünde bir tane sevdiğiniz bir meyve (şeker oranı düşük olanlardan seçmeniz çok daha iyi olacaktır)

Akşam yemeğinde sütlü kabak çorbası

Kabak diyetinde 3. gün

Kahvaltıda bir tane haşlanmış yumurta, bir parça beyaz peynir ya da iki çorba kaşığı ev yapımı lor peyniri, bol miktarda yeşillik (maydanoz, dereotu, nane, marul gibi)

Öğlen yemeğinde fırında az zeytinyağıyla pişirilmiş kabak dilimleri, bir kase yoğurt

Ara öğünde bir tane meyve, yaklaşık on tane çiğ, kavrulmamış badem

Akşam yemeğinde bir kase kabak püresi veya iki tane sotelenmiş kabak dilimleri, bir dilim tahıllı ekmek

Kabak diyetiyle ilgili dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Bu diyet, üç gün boyunca bol miktarda kabak tüketilmesi üzerine hazırlanmış bir diyettir. Bu yüzden neredeyse tek tip bir beslenme düzeni sunmaktadır. Tek tip beslenme düzeni vücudun vitamin ve minerallerden eksik kalmasına neden oluyor. Bu yüzden bu diyeti doktorunuza danışmadan uygulamanız doğru olmayacaktır.

Sınırlı besinlerden oluşan bir diyet olduğu için üç günden daha uzun süre bu diyeti asla uygulamamalısınız. Kronik ve ciddi bir rahatsızlığa sahip olanların, özel bir perhize uyması gerekenlerin, düzenli bir şekilde ilaç kullananların doktorlarından onay almadan asla uygulamaması gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.