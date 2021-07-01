3. doz aşı kimlere yapılacak? 3 doz aşı için kaç gün geçmiş olması gerekiyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 3. doz aşıların yapılmaya başlanacağını açıkladı. Vatandaşlar da üçüncü doz açının kimlere yapılacağını araştırmaya başladı. 2. aşının üstünden kaç ay geçenlere 3. doz aşı yapılacak? 2. doz aşıdan ne kadar zaman sonra 3. doz aşı yapılır? Bakan Koca açıklamasında 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına 3. doz aşı yapılacağını ve randevuların açıldığını açıkladı.

3. doz aşı kimlere yapılacak? 3 doz aşı için kaç gün geçmiş olması gerekiyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 3. doz aşıların yapılmaya başlanacağını açıkladı. Vatandaşlar da üçüncü doz açının kimlere yapılacağını araştırmaya başladı. 2. aşının üstünden kaç ay geçenlere 3. doz aşı yapılacak? 2. doz aşıdan ne kadar zaman sonra 3. doz aşı yapılır? Bakan Koca açıklamasında 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına 3. doz aşı yapılacağını ve randevuların açıldığını açıkladı.

Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası alınan önemli kararları duyurdu. Toplantıdan çıkan en kritik kararlardan bir tanesi 3. doz aşı uygulamasına başlanılacak olması. Aşılarını tamamlamış olan vatandaşlar kimlere 3. doz aşı yapılacağını araştırmaya başladı.

3. doz aşı kimlere yapılacak?

2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile üçüncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur.

Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı üçüncü doz olarak yaptırabilirsiniz.

Koronavirüs olanlar ne zaman aşı olabilir?

Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu, bugünden itibaren bu süre üç aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. Bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.