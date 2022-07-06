3 defa başarı belgesi alan öğretmenlere ödül verilir mi? 3 başarı belgesi olan öğretmene ne kadar ödül verilir? Bir maaş- iki maaş ödül mü verilir? Koroanvirüs ile mücadele kapsamında 2021-2022 ara tatilinde ve 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonunda tüm öğretmenlere başarı belgesi verilmişti. 3 başarı belgesi ve üstün başarı belgesi olan öğretmenler başarı belgelerine ödül verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki 3 başarı belgesi olanlara maaş ödülü mü verilecek?

3 defa başarı belgesi alan öğretmenlere ödül verilir mi? 3 başarı belgesi olan öğretmene ne kadar ödül verilir? Bir maaş- iki maaş ödül mü verilir? Koroanvirüs ile mücadele kapsamında 2021-2022 ara tatilinde ve 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonunda tüm öğretmenlere başarı belgesi verilmişti. 3 başarı belgesi ve üstün başarı belgesi olan öğretmenler başarı belgelerine ödül verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki 3 başarı belgesi olanlara maaş ödülü mü verilecek?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında öğretemenler de gösterdiğikleri özveri karşısında başarı ödülü ile ödüllndirildi. Öğretmenlere dönem arasında ve yıl sonunda toplam 2 başarı belgesi verildi. toplamda 3 başarı belgesi olan öğretmenler de kendilerine ne kadar ödül verileceğini araştırmaya başladı.

3 defa başarı belgesi alan öğretmenlere ödül verilir mi?

Üç defa başarı belgesi alan memurlara üstün başarı belgesi verilir. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'üne kadar ödül verilebilmektedir.

3 başarı belgesi olan öğretmene ne kadar ödül verilir?

MADDE 12- (1) Millî Savunma Bakanlığı kadro kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli memurlardan üstün başarı belgesi alanlara Bakan tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek Devlet memuru aylığının iki katına kadar para ödülü verilebilir.

Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar nelerdir?

Madde 11- (1) Ödül verilebilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle, daha önce ödül verecek makam tarafından ödül verilmesi veya verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak.

b) (Değişik 06/10/2015 tarihli ve 9917287 sayılı Makam Oluru) Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle değerlendirmeye alındığı yıl içerisinde Kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.

Üstün Başarı Belgesi verilecek personeller kimler?

Madde 6- (1) Üstün Başarı belgesi, üç defa başarı belgesi alan personele verilir.

Ödül verilebilecek personel kimlerdir?

Madde 7- (1) Ödül, Üstün Başarı Belgesi alan personele verilebilir.

Başarı Belgesi verecek makamlar hangileri?

Madde 8- (Değişik 06/10/2015 tarihli ve 9917287 sayılı Makam Oluru) (1) Başarı Belgesi, bakanlık personeline (Merkez, Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı) Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali, ilçe sınırları içinde görevli personele Kaymakam tarafından verilebilir.