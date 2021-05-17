Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası esnaflara müjdeleri sıraladı. Erdoğan korona virüs tedbirleri kapsamında zarar gören esnaflara hibe desteği yapılacağını açıkladı. Erdoğan ''235 bin esnafa 5 bin TL, 1 milyon 150 bin esnafa da 3 bin lira hibe verilecek'' dedi. Peki 3 bin lira hibe desteği kimlere ödenecek? 3 bin TL hibe ödemesi hangi esnaflara yapılacak? 3000 lira hibe ödemesi hangi esnaf gurubuna verilecek? 3 bin TL destek ödemesi için başvuruya gerek var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası esnaflara müjdeleri sıraladı. Erdoğan korona virüs tedbirleri kapsamında zarar gören esnaflara hibe desteği yapılacağını açıkladı. Erdoğan ''235 bin esnafa 5 bin TL, 1 milyon 150 bin esnafa da 3 bin lira hibe verilecek'' dedi. Peki 3 bin lira hibe desteği kimlere ödenecek? 3 bin TL hibe ödemesi hangi esnaflara yapılacak? 3000 lira hibe ödemesi hangi esnaf gurubuna verilecek? 3 bin TL destek ödemesi için başvuruya gerek var mı?

Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek esnafları sevindirecek açıklamalarda bulundu. Erdoğan bazı esnaf gruplarına hibe ödemesi desteği yapılacağını duyurdu.

3 bin lira hibe desteği kimlere ödenecek?

235 bin esnafa 5 bin TL hibe desteği verilecek.

İlk grup esnafımıza bir kere olmak üzere, 5 bin TL hibe verilecek. Bu grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kantinler, kırtasiyeler, hamam yer alıyor.

Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.

3 bin TL hibe ödemesi hangi esnaflara yapılacak?

İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz. Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. Salgında işlerine ara vermek zorunda kalan yaklaşık 235 bin işletmeye bir seferlik 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız. Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacak.

İkinci grupta ise bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu guruptaki esnaflara da 3 bin lira hibe desteği yapılacak. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş rakamlara ulaşan destek paketleriyle insanlarımızın yanında yer aldık.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.