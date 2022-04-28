3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının, 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılmasına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, 81 ilde istihdam edilmek üzere 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.

Adaylar, 28 Nisan-13 Mayıs'ta "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecek.

Alıma ilişkin sınav takvimi de yine aynı adresten ilan edilecek. .