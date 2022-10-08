3.5 yıl esir kaldığı Taliban’a katılan Avustralyalı öğretmen: Aydınlanma yaşadım

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Taliban’ın elinde 3.5 yıl tutsak kalan ve sonra Taliban’a katılıp Afganistan’a yerleşen Avustralyalı öğretmen Timothy Weeks, yeni adıyla Cebrail Ömer’in hikâyesini aktardı.

“Weeks Avustralyalı bir eğitimciydi. 2016 yılında Kabil Üniversitesi'ne İngilizce ders vermeye gelmişti. Henüz çalışmaya başlayalı 10 gün olmuşken bir gün Amerikalı meslektaşı Kevin King ile birlikte okulun kapısının önüne çıktı ve kafasına bir torba geçirilerek arkadaşıyla bir arabaya bindirildi. Taliban güçleri tarafından alıkonulduğu 3.5 yılın hikayesi işte böyle başladı” diyen Alçı, anlatımına şöyle devam etti:

“Taliban tarafından bir araca bindirilip elleri sıkı sıkı bağlandıktan sonra devamlı karanlık ve kapalı yerlerde, çoğu zaman hücreyi andıran mekanlarda tutulmuş Cebrail Ömer. Elleri ve ayakları zincire bağlı imiş. Sabahları bir parça bisküvi ve çay, akşamları bir küçük tas kuru fasulye ve pirinç. 3.5 yıl bunlarla ayakta kalmış. ‘Ayda ya da iki ayda bir yumurta da veriyorlardı', diyor ve ekliyor: ‘Onlarda da yoktu, olanı paylaşıyorduk.'

Arkadaşı Kevin King'in zincirlerini bir yıl sonra çözmüşler ama Cebrail Ömer kaçıranların gözünde daha tehlikeli göründüğü için zincirlerden bir türlü kurtulamamış. Defalarca çok hasta olmuş, ölümden dönmüş ve hiçbir ilaca erişimi olmamış. Tam 50 kilo vermiş. ‘Serbest bırakıldığımda yürüyebilen iskelettim' diyor.”

Ailesi Stockholm Sendromuna kapıldığını düşünmüş

Yaşadıklarının ardından nasıl bu kararı verdiğini sorgulayan Alçı, Cebrail Ömer'in “Ben affetmeyi öğrendim. Onları affettim, onları sevdim, bazıları bana çok kötü davranıyor bazıları ise insani bağ kuruyordu. Kaçırıldıktan iki yıl sonra bu insanları tanıdıkça hayata bakışım değişmeye başladı ve İslam'ı seçtim. Birçoğu çok iyi insanlardı. Şimdi de bu ülkeyi düzeltmek için çalışıyorlar. Müslüman olduktan sonra bazıları kötü davranmaya devam etti, zincirlerimi de çözmediler” sözlerini aktardı.

“Benim yaşadığım aydınlanmayı, dönüşümü anlamadılar”

2019'da bir takas sonucu serbest bırakılınca Avustralya'ya evine döndüğünü, kardeşlerinin dönüşümünü kabul etmediklerini ve Stockholm Sendromuna kapıldığını söylediklerini anlatan Alçı, Cebrail Ömer'in “Benim yaşadığım aydınlanmayı, dönüşümü anlamadılar” dediğini belirtti.

6 hafta öncesine kadar Diyanet'in daveti ile İstanbul'a gittiğini söyleyen Cebrail Ömer, şunları kaydetti:

“Şöyle oldu: Türkiye'nin Avustralya Büyükelçisi ile çok iyi bir hukukum vardı. Serbest bırakıldıktan sonra kendisiyle tanışmaya gittim ve son iki yıldır ne zaman Canberra'ya gitsem Büyükelçi'ye ziyarete uğruyordum, Türk kahvesi eşliğinde çok güzel sohbetler yaptık. Ve sonra Sidney'deki Türkiye konsolosluğu vasıtasıyla bana oradaki Diyanet ulaştı ve bir Türk camiinde hikâyemi cemaatle paylaşmamı istedi.

Biliyorsunuz Avustralya'da çok büyük bir Türk toplumu var. Onlar beni daha sonra İstanbul'a davet ettiler. Geçen aralıkta böylece Türkiye'ye geldim, iki ay İstanbul'da kaldım, Türkiye'yi ve Balkanları dolaştım ve sonra da Afganistan'a geldim.”

Ömer, Amerikalı meslektaşı Kevin King'in ise Pensilvanya'da Amişler'e katıldığı bilgisini paylaştı. .