2Y 1Ç nedir? 2Y 1Ç ne demek? Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 1 milyon Suriyeli göçmenin ülkelerine gönüllü dönüşü için çalışmalar yapılacağını duyurmuştu. Erdoğan'ın bahsettiği 'gönüllü geri dönüş' projesinin detayları belli oldu. Buna göre göçmenlerin ülkelerine dönmesini sağlamak için '2Y-1Ç' yani 'yerleş, yaşa, çalış' formülünü devreye sokacak. Peki 2Y 1Ç nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erdoğan'ın 'gönüllü geri dönüş' ifadeleriyle duyurduğu, 1 milyon Suriyelinin ülkelerien geri dönmesine ilişkin hazırlanan planın detayları belli oldu. Proje '2Y-1Ç' temelinde ilerleyecek.Oluşturularcak güvenli bölgelerde kurulan kentlerde hayatlarını sürdüreek olan Suriyeliler her eğitimden sağlığa kadar her türlü imkandan faydalanabileek.

2Y 1Ç nedir?

Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönmesini sağlamak için '2Y-1Ç' yani 'yerleş, yaşa, çalış' formülü üzerinden ilerlenecek. '2Y-1Ç' yerleş, yaşa, çalış anlamına geliyor. Suriyeliler için oluşturulacak bölgelerde önce yerleşme olacak ardından yaşama ve çalışma olacak.

2Y 1Ç ne demek?

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre: Türkiye, art arda düzenlediği operasyonlar oluşturduğu güvenli bölgelere yeni kentler kurarak Suriyelerin geri dönüşünü planlıyor. İlk etapta 100 bin briket ev yapımı planlanmıştı. Şu ana kadar 50-60 binine Suriyeliler yerleşti. Kalan konutların yıl sonuna kadar bitmesi hedefleniyor. Erdoğan'ın açıkladığı yeni projede ise 200-250 bin arasında ev yapılması planlanıyor. Bu da 1 milyonun üstünde sığınmacı için yaşam alanı anlamına geliyor. 2Y 1Ç kapsamında bölgede yeni yaşam alanlarının oluşturulması amaçlanıyor.

40, 60, 80 metrekare evler yapılacak

Evler 40, 60, 80 metrekare olmak üzere üç ayrı tipte inşa edilecek. Suriye'nin yaşam koşullarına uygun olarak bahçe içinde yapılacak evlerin çatılarında da su depoları bulunacak. Ailelerin büyüklüğüne göre evlere yerleştirme yapılacak. Evler Cerablus, Azez, El Bab, Resulayn ve Tel Abyad'da yapılacak. Okul, AVM, spor salonlara ve şehir idari yapıları (belediye gibi) gibi sosyal ve kültürel binalar da inşa edilecek. .