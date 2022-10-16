2906’dan geldiğini söyledi, yeni salgın için tarih verdi

Gelecekten geldiğini iddia eden adamın salgın sözleri viral oldu. ‘2906’dan gelen adam’ domuzdan türeyeceğini söylediği yeni salgın için tarih verdi.

2906 yılından geldiğini iddia eden bir adamın sözleri, sosyal medyada gündem oldu. Zaman yolcusu, 2024 yılında domuzlardan bulaşacak vebanın dünya genelinde yeni bir salgına neden olacağını öne sürdü.

Sosyal medyada son dönemde zaman yolculuğu akımı furyası aldı başını gitti. Son olarak ise 2906'dan geldiğini iddia eden bir şahsın sözleri hayli konuşuldu. Zaman yolcusu, gelecekte yaşanacak hastalığa karşı insanları uyarmak için geldiğini iddia etti.

"2024 yılında yeni bir salgın çıkacak"

Zaman yolcusu, 2024 yılında bir domuzdan insana bulaşan "domuz vebası" salgınının kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılacağını ve koronavirüs salgını gibi bir ortamın oluşacağını öne sürdü.

"Bir araya gelip insan ırkını kurtaralım"

Zaman yolcusu, insanların acilen birlikte olması gerektiğini, aksi takdirde insanlığın sonunun felaket olacağını iddia etti. Zaman yolcusunun söylemelerine göre 2243 – 2906 yılları arasında dünya genelinde büyük bir kaos hakim olacak.

.