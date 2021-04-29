29 Nisan Perşembe BEDAŞ elektrik kesintisi listesi 2021 İstanbul

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) 29 Nisan Perşembe günü ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede 29 Nisan'da BEDAŞ tarafından İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacak. Peki İstanbul 29 Nisan 2021 Perşembe BEDAŞ elektrik kesintisi listesi nereden sorgulanır? 29 Nisan Perşembe BEDAŞ elektrik kesintisi hangi ilçelerde ve mahallerde yapılacak. 2021 Perşembe elektrik kesintilerine ilişkin detaylar haberimizde...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) 29 Nisan Perşembe günü ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede 29 Nisan'da BEDAŞ tarafından İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacak. Peki İstanbul 29 Nisan 2021 Perşembe BEDAŞ elektrik kesintisi listesi nereden sorgulanır? 29 Nisan Perşembe BEDAŞ elektrik kesintisi hangi ilçelerde ve mahallerde yapılacak. 2021 Perşembe elektrik kesintilerine ilişkin detaylar

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) 29 Nisan 2021 Perşembe için planlı ekeltrik kesinileri listesini sitesinden yayınladı. Vatandaşlar da elektirk kesinitisi yaşanacak ilçe ve mahaleleri sorgulamaya başladı. Elektiği kesilen vatandaşlar İstanbul elektrikler ne zaman gelecek sorusunu sormaya başladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri ve elektirklerin geleceği saatler... Elektrik kesintisi yaşayanlar BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayabilir.

BEDAŞ 29 NİSAN PERŞEMBE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL ARNAVUTKÖY

NO: 3527769

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ALPDEMİR, ANAFARTALAR, AYDIN SAYILI, AYDINLIK, AYDINTUĞ, AYÇA, AYŞİRİN, BAHA, BALKIZ, BALÖZÜ, BERCESTE, CEREN, CESUR, DEMİR, DORUK, DOĞA, EGEMEN, FATİH, FATİH SULTAN, GAMZELİ, GAYRETTEPE, GÖKSU, GÖKÇEAĞAÇ, GÖLKAYA, GÜLBAHÇE, GÜLBAĞLAR, GÜZELTEPE, HASRET, HIZIR REİS, KARDELEN, KESTANE, KIYMET, KURŞUNLU, MERA, METİN, MEŞE TARLA, MOR LALE, MUHABBET, NÜKHET, RÜYA, SAMANTEPE, SEFA, SEYRANTEPE, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, SÜVARİ, TAFLAN, TALİP, TOPHANE, ULUBATLI, VENÜS, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAKUT, YAPRAK, YİĞİT, ÇARDAK, ÇİLİNGİR, ÖZTÜRK, ÜLKENUR, İĞDELİ, ŞAİR, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk / FATİH mah ADAGÜLÜ, AKAY, AKGÜN, AKKOÇ, ALADAĞ, ALIÇ, ALPÇETİN, ATASEVEN, ATLI, AYDIN SAYILI, AYNA, AYŞEN, BALDEMİR, BAYAR, BAĞDAT, BİRGÜL, CEREN, DOĞAN, DR. HİLMİ DEMİRCİ, DİLA, DİNÇTÜRK, EMİRŞAH, ERBAY, ERCİHAN, ERDOĞAN, EROL, FATİH, FATİH SULTAN, GIPTA, GONCAGÜL, GÖKÇEN, GÖZCÜ, GÜLBAŞAK, HALE, HATIR, HAYAT, HİSARTEPE, KAAN, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, KAYNARCA, KÖROĞLU, MADENLİ, MAKUL, MERVE, MEŞE TARLA, NARLIK, NURFER, NURPERİ, OKÇU, PALMİYE, PEYKER, RÜYA, SARAYÖNÜ, SARIKAYA, SERTAP, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TAKDİR, TANSU, TAŞLITARLA, TOYGAR, TRABZON, TULUMBA, TURALP, URAL, YAHYA KEMAL, YEŞİLOBA, YURTSEVER, ÇİLEK, ÖYKÜ, ÖZTUNÇ, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk / TAYAKADIN mah AKARSU, AYDANUR, BAKLALI-HACIMAŞLI, DESTAN, ELMA, ERK, ERİK, GÖKNAR, GÜRLÜKDERE, KAVUN, KIZILAĞAÇ, KUZULUK, RABİA, REHA, TELLİ TURNA, TRABZON, UYANIK, UĞURHAN, YEN bölgelerinde 29/04/2021 05:00:00 - 29/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3533316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah BOYALIK, KUFALI sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3527747

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ALİ KUŞÇU, AYAS, BAHÇIVAN, CENDERE, EMİR SULTAN, KİFAYET, MANAVGAT, MİLLİ MÜDAFA, OĞUZELİ, SONGÜLEN, SUHULET, ULUDERE, UĞURLUDAĞ, YEŞİLOVA, ÇİÇEKLİVADİ, İNCİRLİOVA sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR

NO: 3522371

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 29/04/2021 05:00:00 - 29/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3522369

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN sk bölgelerinde 29/04/2021 05:00:00 - 29/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3532379

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-678 sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3534381

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERİK, HİLAL, KAMP, KİRAZ, PEYAMİ SAFA, SELVİ, YASA, ZAKKUM, ÇAVUŞ1, ÇINAR sk bölgelerinde 29/04/2021 11:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3534374

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ESKİ EDİRNE ASFALTI, HİLAL, KARANFİL, KARATAŞ, MAREŞAL, ORHAN GAZİ sk / ÜNİVERSİTE mah DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİDAN, HİLAL, KARATAŞ, MAREŞAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah ÜNVERDİ sk / PINAR mah 1220., 1236., 1246., 1248., 1261., 1279., 1289., YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 29/04/2021 11:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR

NO: 3512614

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1167., 1168., 1169., 1170., 1171., 1173. sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3522550

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 178. sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3532342

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 2. sk bölgelerinde 29/04/2021 10:30:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER

NO: 3515445

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah AKÇA, AĞAÇEŞME, KUZEY sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3532330

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah OSMAN GAZİ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 24., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., ATATÜRK sk / HÜRRİYET mah 100., 101., 103., 108., 109., 110., 145., 74., 75., 76., 77., 78., 82., 83., 84., 99., ATATÜRK, GAZİ OSMAN PAŞA, MENDERES, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3535334

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3534320

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÖRGÜLÜ, HÜR ÇIKMAZI, MAHMUTBEY, ÜÇEVLER sk bölgelerinde 29/04/2021 10:40:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3534331

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah EFLATUN, MÜHÜRDAR sk bölgelerinde 29/04/2021 10:45:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3534336

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah MÜHÜRDAR, SAMANYOLU sk bölgelerinde 29/04/2021 10:50:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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