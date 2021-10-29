29 Ekim Vatan Caddesi ne zaman açılacak? Vatan Caddesi ne zamana kadar kapalı olacak? (Adnan Menderes Bulvarı)

29 Ekim Vatan Caddesi ne zaman açılacak? Vatan Caddesi ne zamana kadar kapalı olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da bazı yollar kapatıldı. Vatan Caddesi de kapatılan yollar arasında. Vatan Caddesi üzerinde işlerini halletmek isteyen vatandaşlar yolun ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte 29 Ekim'de Vatan Caddesi'nin (Adnan Menderes Bulvarı) kapanış ve açılış saati...

29 Ekim Vatan Caddesi ne zaman açılacak? Vatan Caddesi ne zamana kadar kapalı olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da bazı yollar kapatıldı. Vatan Caddesi de kapatılan yollar arasında. Vatan Caddesi üzerinde işlerini halletmek isteyen vatandaşlar yolun ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte 29 Ekim'de Vatan Caddesi'nin (Adnan Menderes Bulvarı) kapanış ve açılış saati...

İstanbul'da ulusal bayram kutlamalarının ön önemli adreslerinden biri olan Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin yapılacağı cadde İstanbul Valiliği kararıyla Saat 06.00'da trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüleri polisler alternatif yollara yönlendirdi. Vatan Caddesi'nde ikamet eden ve Vatan Caddesi'ni kullanmak isteyenler 29 Ekim Vatan Caddesi ne zaman açılacak? Vatan Caddesi ne zaman kadar kapalı olacak? sorularına yanıt arıyor.

29 Ekim Vatan Caddesi ne zaman açılacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılan Vatan Caddesi'nin ne zaman trafiğe açılacağı belli oldu. Vatan Caddesi saat 14.00'e kapalı olacak. Vatandaşlar Vatan Caddesi yerine alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Alternatif yol olarak Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi, Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddeleri gösterildi.

Vatan Caddesi alternatif yollar hangileri?

Vatan Caddesi giriş ve çıkışları; D-100 istikametinden Vatan Caddesi Girişi, 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi Girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokaktan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar.

Vatan Caddesi (Adnan Menderes Bulvarı) nedir?

Vatan Caddesi, ya da resmî adıyla Adnan Menderes Bulvarı, İstanbul, Fatih İlçesi'nde, Aksaray Meydanı'nda, Valide Sultan Camii ile Topkapı surları arasında, eski Bayrampaşa Deresi vadisi boyunca kuzeybatı-güneydoğu yönünde doğrusal olarak uzanan cadde. Vatan Caddesi olarak bilinen yolun günümüzdeki adı Adnan Menderes Bulvarı'dır. Yaklaşık 2.5 km uzunluğunda olan Adnan Menderes Bulvarı 1956-1957'de, dönemin başbakanı Adnan Menderes'in İstanbul'da giriştiği bir dizi imar operasyonu sonucunda Vatan Caddesi adıyla açılmış ve hizmete girmiştir. Caddede resmi bayram ve İstanbul'un Kurtuluşu günlerinde vali, belediye başkanı ve diğer resmi erkanın katılımıyla geçit töreni düzenlenmektedir.

Dört gidiş, dört geliş olmak üzere toplam 8 şeritlik bir bulvardır. Yolun yan tarafına yapılan yan şeritlerle bulvarın genişliği 12 şerittir. Adnan Menderes döneminde yapılan bu yol, savaş veya benzeri olağanüstü durumlarda savaş uçaklarının iniş-kalkışına olanak verecek şekilde düz ve geniş yapılmıştır.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü merkez binası, Fatih Belediyesi, Fatih Kaymakamlığı, Fatih Adliyesi, İstanbul Maliye binası, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul Valiliği, İstanbul İl Özel İdaresi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Fatih Kültür Merkezi, Fatih Spor Kompleksi, Adnan Menderes'in ve Turgut Özal'ın anıt mezarları, Akgün Hotel, Asitane Historia AVM gibi İstanbul'un önemli yapıları bulunmaktadır. Ayrıca yolun altından M1 (M1ᴀ Yenikapı - Atatürk Havalimanı Ve M1ʙ Yenikapı - Kirazlı metro hattı) geçmektedir.

Halk arasında ve basında "devlet ve protokol caddesi" olarak da anılmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.