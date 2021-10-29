29 Ekim Konya ulaşım ücretsiz mi? Konya'da 29 Ekim'de otobüs, tramvay ücretsiz mi? 29 Ekim'de bir çok şehirde toplu ulaşımlar ücretsiz ve indirimli olarak yapıldı. Konya'da yaşayan vatandaşlar da Konya'da 29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi yoksa ücretli mi sorusuna yanıt arıyor.

29 Ekim Konya ulaşım ücretsiz mi? Konya'da 29 Ekim'de otobüs, tramvay ücretsiz mi? 29 Ekim'de bir çok şehirde toplu ulaşımlar ücretsiz ve indirimli olarak yapıldı. Konya'da yaşayan vatandaşlar da Konya'da 29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi yoksa ücretli mi sorusuna yanıt arıyor.

Konya'da 29 Ekim'de şehir içi ulaşım hatlarının ücretsiz mi yoksa ücretli mi olup olmadığı bir çok kişi tarafından merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bir çok ilde şehir içi ulaşım ücretsiz yada indirimli yapıldı. Peki 29 Ekim'de Konya'da ulaşım ücretsiz mi?

Konya'da 29 Ekim'de otobüs, tramvay ücretsiz mi yoksa ücretli mi?

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin duyurularına baktığımız zaman 29 Ekim'dee ulaşımın ücretsiz olacağına dair bir duyuru bulunmuyor. ATUS'un resmi internet sitesinde de bu yönde bir duyuru yer almıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan 29 Ekim mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle: “Bağımsızlık ve milli egemenlik bir ulusun ilelebet var olabilmesi için hayati bir gerekliliktir. Bağımsızlığını muhafaza edemeyen milletler, büyük bir yıkım içerisinde tarih sahnesinden yok olmuşlardır.

Aziz milletimiz, Orta Asya'da başladığı bağımsızlık mücadelesini asırlardır sürdürmüş ve bu kutlu mücadeleyi Anadolu'daki zaferleriyle taçlandırmıştır.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının önderliğinde başlatılan ve tarihimizdeki en büyük zaferlerle sürdürülen İstiklâl Harbimiz, Türk milletinin hiçbir surette esaret altına alınamayacağını bütün dünyaya açık şekilde göstermiştir.

Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen fedâkar milletimizin ve şanlı ordumuzun göstermiş olduğu azim ve kararlılık neticesinde bütün Anadolu'ya yayılmış ve sonunda Türk milletinin karakterine ve âdetlerine en uygun idare olan Cumhuriyetin ilanı ile birlikte sönmemek üzere vatanımızı aydınlatmıştır.

İşte bu tükenmez azim ve kararlılık, aziz milletimizin varlık sebebidir.

Bizler de ecdadımızdan devraldığımız mirasla; Cumhuriyetimizin tüm kazanımlarını, Türkiye'nin güçlü yarınlarına güvenle aktarmak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için durmaksızın ve yorulmaksızın çalışıyoruz.

Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz milletimizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.