29 Ekim ESHOT ücretsiz mi? İzmir'de 29 Ekim'de otobüs, metro, vapur İzban indirimli mi bedava mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İzmir'de büyük coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim kutlamalarına katılmak isteyen ve işe giden vatandaşlar İzmir'de 29 Ekim ESHOT ücretsiz mi? sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama geldi.

29 Ekim ESHOT ücretsiz mi? İzmir'de 29 Ekim'de otobüs, metro, vapur İzban bedava mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İzmir'de büyük coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim kutlamalarına katılmak isteyen ve işe giden vatandaşlar İzmir'de 29 Ekim ESHOT ücretsiz mi? sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama geldi.

29 Ekim 1923'te TBMM Cumhuriyet yönetimi ilan etti. Bu günün anısına her yıl 29 Ekim'deCumhuriyet Bayramı kutlanıyor. 29 Ekim ulusal byramlar içinde yer alıyor ve milyonlarca çalışan 29 Ekim'de izinli sayılıyor. Ancak işe gitmek zorunda olan özel sektör çalışanları 29 Ekim ESHOT ücretsiz mi? İzmir'de 29 Ekim'de otobüs, metro, vapur İzban bedava mı? sorusuna yanıt arıyor. Aynı şekilde Cumhuriyet Bayramı kutlamlarına katılmak isteyenler de İzmir'de ESHOT (otobüs, metro, vapur İzban) bedava mı diye araştırıyor.

İzmir'de 29 Ekim'de otobüs, metro, vapur bedava mı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, halkın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na katılımını kolaylaştırmak için gün boyunca ulaşım tarifesinde yüzde 50'lik indirim kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümünde kentteki ulaşım tarifesinde yüzde 50'lik indirime gitti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar uyarınca vatandaşlar gün boyunca mevcut toplu ulaşım ücret tarifesinin yarısı tutarında ödeme yapacak.

Cumhuriyet Bayramı onuruna, vatandaşların bayram kutlamalarına katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla alınan karar doğrultusundaı 29 Ekim günü ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İzmir Metro A.Ş. ve İzmir Tramvayı ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN'da, mevcut ücret tarifelerinin yüzde 50'si geçerli olacak.

Havalimanı, Baykuş ve Yerleşke Öğrenci tarifeleri ile kontörlü ulaşım kartları ve Bilet 35 hizmetinde mevcut tarifelerde değişiklik olmayacak.

İzban ücretsiz mi?

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

29 Ekim resmi tatil mi?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 Ekim'de bankalar açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramında bankalar ve tüm kamu kurumları kapalı olacak. Resmi tatil olması ndeniyle kapalı olan bankalar 1 Kasım'da açılacak. 29 Ekim'de internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden de resmi tatil olmasından dolayı EFT işlemi gerçekleştirilemiyor.

29 Ekim cuma noterler açık mı?

Noterler de resmi tatillerde kapalı olan kurumlardan. 29 Ekim'de noterler de kapalı olacak. 29 Ekim'de de resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bankalar, okullar, noterler, PTT'ler, kargolar ve devlet daireleri 29 Ekim'de faaliyette olmayacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedir?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.