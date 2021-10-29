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TIMETURK / GENEL / 29 Ekim'de Vatan Caddesi kapalı mı? Vatan Caddesi açıldı mı? Adnan Menderes Bulvarı trafiğe açıldı mı?

29 Ekim'de Vatan Caddesi kapalı mı? Vatan Caddesi açıldı mı? Adnan Menderes Bulvarı trafiğe açıldı mı?

29 Ekim'de Vatan Caddesi kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bir çok şehirde bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul'da da 29 Ekim etkinlikleri Vatan Caddesi'nde (Adnan Menderes Bulvarı) yapılacak. Vatan Caddesi 29 Ekim'de saat 06.00'da trafiğe kapatılmıştı. Vatan Caddesi açıldı mı? Adnan Menderes Bulvarı trafiğe açıldı mı?

2 Saat Önce
2021-10-29 12:18:53
29 Ekim'de Vatan Caddesi kapalı mı? Vatan Caddesi açıldı mı? Adnan Menderes Bulvarı trafiğe açıldı mı?

29 Ekim 1923'te TBMM' Cumhuriyet yönetimini ilan etti. Bu günü anısına her yıl 29 Ekim'de tüm Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Bir çok şehirde değişik etkinliklerle kutlanan Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bazı yol ve caddeler de trafiğe kapatıldı. İstanbul'da da Vatan Caddesi (Adnan Menderes Bulvarı) 29 Ekim sabahı trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi'ne ulaşmak isteyen vatandaşlar 29 Ekim'de Vatan Caddesi kapalı mı? Vatan Caddesi açıldı mı? Adnan Menderes Bulvarı trafiğe açıldı mı? gibi sorulaa yanıt arıyor.

29 Ekim'de Vatan Caddesi kapalı mı?

İstanbul'da da 29 Ekim etkinlikleri Vatan Caddesi'nde (Adnan Menderes Bulvarı) yapılacak. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bir çok şehirde bazı yollar trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi de 29 Ekim'de saat 06.00'da trafiğe kapatıldı. Peki Vatan Caddesi ne zaman açılacak?

Vatan Caddesi açıldı mı?

Vatan Caddesi (Adnan Menderes Bulvarı) saat 14.00'e kapalı olacak. Vatandaşlar Vatan Caddesi yerine alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Alternatif yol olarak Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi, Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddeleri gösterildi.

Vatan Caddesi nedir?

Vatan Caddesi, ya da resmî adıyla Adnan Menderes Bulvarı, İstanbul, Fatih İlçesi'nde, Aksaray Meydanı'nda, Valide Sultan Camii ile Topkapı surları arasında, eski Bayrampaşa Deresi vadisi boyunca kuzeybatı-güneydoğu yönünde doğrusal olarak uzanan cadde. Vatan Caddesi olarak bilinen yolun günümüzdeki adı Adnan Menderes Bulvarı'dır. Yaklaşık 2.5 km uzunluğunda olan Adnan Menderes Bulvarı 1956-1957'de, dönemin başbakanı Adnan Menderes'in İstanbul'da giriştiği bir dizi imar operasyonu sonucunda Vatan Caddesi adıyla açılmış ve hizmete girmiştir. Caddede resmi bayram ve İstanbul'un Kurtuluşu günlerinde vali, belediye başkanı ve diğer resmi erkanın katılımıyla geçit töreni düzenlenmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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