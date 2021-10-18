Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Koronavirüs kısıtlamaları olmadan 2021 yılında tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Çocuklarını okula gönderen veliler de 29 ekimde okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki 29 Ekim'de okul var mı? 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim'de bankalar, AVM'ler, noterler ve PTT açık mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Koronavirüs kısıtlamaları olmadan 2021 yılında tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Çocuklarını okula gönderen veliler de 29 ekimde okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki 29 Ekim'de okul var mı? 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim'de bankalar, AVM'ler, noterler ve PTT açık mı?

Tüm Türkiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hazırlıkları şimdiden başladı. Geniş katılımlı etkinliklerle kutlanacak 29 Ekim'in resmi tatil mi? 29 Ekim bu sene Cuma gününe denk geliyor. Hafta sonu için plan yapmak isteyen aileler de 29 Ekim'de okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki 29 Ekim'de okul var mı? 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?

29 Ekim resmi tatil mi?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 Ekim'de okul var mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Dolayısıyal resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşları açık olmayacak. Yani 29 Ekim'de okullar da kapalı olacak. Öğrenciler 29 Ekim'de izinli olacak.

28 Ekim yarım gün mü?

28 Ekim Perşembe günü tüm kamu kuruluşları yarım gün çalışıyor. Yani saat 13.00'ten sonra tüm resmi kurumlar kapalı olacak ve çalışanlar izinli sayılacak. 28 Ekim ve 29 Ekim ile 1.5 gün resmi tatil uygulanır.

29 Ekim'de bankalar, AVM'ler, noterler ve PTT açık mı?

29 Ekim'de de resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bankalar, okullar, noterler, PTT'ler, kargolar ve devlet daireleri 29 Ekim'de faaliyette olmayacak.

28 Ekim'de bankalar, eczaneler açık mı?

28 Ekim Perşembe günü yarım gün resmi tatildir. Saat 13.00'ten sonra tüm kamu kurumları kapalı olcaktır. 28 Ekim Perşembe günü bankalar, noterler ve PTT öğleye kadar açık olacak.

2021 resmi tatiller hangi gün?

Yılbaşı – 1 Ocak Cuma, Tatil Süresi: 3 gün (hafta sonu dahil)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Cuma) – Tatil Süresi: 3 gün (hafta sonu dahil)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Cumartesi) – Tatil Süresi: Hafta sonu

Ramazan Bayramı (12 – 15 Mayıs Çarşamba – Cumartesi) – Tatil Süresi: 5 gün

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Çarşamba) – Tatil Süresi: 1 gün

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Perşembe) – Tatil Süresi: 1 gün

Kurban Bayramı (19 -23 Temmuz Pazartesi-Cuma) – Tatil Süresi: 9 gün (hafta sonu dahil)

30 Ağustos Zafer Bayramı (Pazartesi) – Tatil Süresi: 3 gün (hafta sonu dahil)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Cuma) – Tatil Süresi: 3.5 gün (hafta sonu dahil)

Cumhuriyet bayramı nedir?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

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