29 Ekim'de köprüler, yollar ücretsiz mi? Bugün 15 Temmuz Boğaz Köprüsü, FSM Köprüsü bedava mı, paralı mı?
29 Ekim'de köprüler, yollar ücretsiz mi? Bugün 15 Temmuz Boğaz Köprüsü, FSM Köprüsü bedava mı, paralı mı? Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pek çok ilimizde toplu taşımların ücretsiz olduğu duyuruldu. Dini bayramlarda da köprü ve oto yollar vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyordu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da köprü ve yolların ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
2022-10-29 09:36:25
Dini bayram tatillerinde köprü ve oto yollar ücretsiz oluyordu. Milli bayram tatilinde yola çıkacak olan vatandaşar da 29 Ekim'de köprüler, yollar ücretsiz mi? Bugün 15 Temmuz Boğaz Köprüsü, FSM Köprüsü bedava mı, paralı mı? sorularını sıkça sormaya başladı.
29 Ekim'de köprüler, yollar ücretsiz mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı milli bayramlar arasında yer alıyor. 29 Ekim'de vatandaşara 1.5 gün resmi tatil var. Milli bayramlarda belediyeye ait toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretszi hizmet verir. Ancak köprü ve otoyollar normal ücret tarifesinden hizmet vermeye devam eder.
29 Ekim'de 15 Temmuz Boğaz Köprüsü, FSM Köprüsü bedava mı, paralı mı?
İstanbulluların tatilde en sık kulandığı ücretli yolların başında 15 Temmuz Köprüsü ve FSM Köprüsü yer alıyor. Ancak bu iki köprüde 29 Ekim Cumhurşyet Bayramı'nda ücretli olacak.
bugün köprüler ve yollar ücretli mi?
Köprü ve otoyollar normal ücret tarifesi ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında kullaılmaya devam edilecek. .
YORUMLAR (0)