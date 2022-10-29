29 Ekim'de köprüler, yollar ücretsiz mi? Bugün 15 Temmuz Boğaz Köprüsü, FSM Köprüsü bedava mı, paralı mı?

29 Ekim'de köprüler, yollar ücretsiz mi? Bugün 15 Temmuz Boğaz Köprüsü, FSM Köprüsü bedava mı, paralı mı? Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pek çok ilimizde toplu taşımların ücretsiz olduğu duyuruldu. Dini bayramlarda da köprü ve oto yollar vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyordu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da köprü ve yolların ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.