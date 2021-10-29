29 Ekim'de Eskişehir'de otobüsler ücretsiz mi? Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı'nda tramvay-otobüs bedava mı?

29 Ekim'de Eskişehir'de otobüsler ücretsiz mi? Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı'nda tramvay-otobüs bedava mı? Eskişehir'de 29 Ekim etkinlikleri büyük coşku ile kutlanacak. Kentte kutlanacak etkinliklere katılmak isteyen Eskişehirliler ulaşımın ücretli olup olmayacağını merak ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bir çok kentte şehir iç toplu ulaşımlar ya ücretsiz oldu yada indirimli oldu. Peki Eskişehir'de 29 Ekim'de otobüs ve tramvay seferleri ücretsiz mi?