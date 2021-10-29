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29 Ekim'de Eskişehir'de otobüsler ücretsiz mi? Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı'nda tramvay-otobüs bedava mı?
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TIMETURK / GENEL / 29 Ekim'de Eskişehir'de otobüsler ücretsiz mi? Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı'nda tramvay-otobüs bedava mı?

29 Ekim'de Eskişehir'de otobüsler ücretsiz mi? Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı'nda tramvay-otobüs bedava mı?

29 Ekim'de Eskişehir'de otobüsler ücretsiz mi? Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı'nda tramvay-otobüs bedava mı? Eskişehir'de 29 Ekim etkinlikleri büyük coşku ile kutlanacak. Kentte kutlanacak etkinliklere katılmak isteyen Eskişehirliler ulaşımın ücretli olup olmayacağını merak ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bir çok kentte şehir iç toplu ulaşımlar ya ücretsiz oldu yada indirimli oldu. Peki Eskişehir'de 29 Ekim'de otobüs ve tramvay seferleri ücretsiz mi?

2 Saat Önce
2021-10-29 12:56:19
29 Ekim'de Eskişehir'de otobüsler ücretsiz mi? Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı'nda tramvay-otobüs bedava mı?

29 Ekim'de Eskişehir'de otobüsler ücretsiz mi? Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı'nda tramvay-otobüs bedava mı? Eskişehir'de 29 Ekim etkinlikleri büyük coşku ile kutlanacak. Kentte kutlanacak etkinliklere katılmak isteyen Eskişehirliler ulaşımın ücretli olup olmayacağını merak ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bir çok kentte şehir iç toplu ulaşımlar ya ücretsiz oldu yada indirimli oldu. Peki Eskişehir'de 29 Ekim'de otobüs ve tramvay seferleri ücretsiz mi?

29 Ekim'de Eskişehir'de otobüsler ücretsiz mi?

Eskişehir Belediyesi'nin duyurularına baktığımız zaman 29 Ekim'de ulaşımların ücretsiz yada indirimli olduğuna dair bir açıklama görülmedi. Kentte 29 Ekim'de ulaşımlar normal ücret tarifesi üzerinden devam edecek.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Sağlık çalışanlarının kurum kimliklerini göstererek tramvay ve otobüslerden ücretsiz faydalanabileceğini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında görevli olan tüm sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım uygulamasından 28 Ekim tarihinden itibaren yararlanabileceklerini ifade ettiler.

Eskişehir'de 29 Ekim etkinlikleri

29 Ekim 2021:

Minikler Futbol Turnuvası Sporcularının Yürüyüşü

Yer : Hamam Yolu Yediler Mevkii

Saat : 10.00

Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecektir.

29 Ekim 2021:

Akvaryumda Dalgıçlarla Bayrak Açma Etkinliği

Yer : Hayvanat Bahçesi Su Altı Dünyası

Saat : 11.00

Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecektir.

29-30-31 Ekim 2021 :

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Minikler Futbol Turnuvası

Yer : Osmangazi Spor Sahası

Saat : 12.00

Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecektir.

29 Ekim 2021:

Cumhuriyet Bayramı Atlı Gösterisi

Yer : KENTPARK At Bakım ve Binicilik Tesisleri

Saat : 13.30

Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecektir.

29 Ekim 2021:

Cumhuriyet Kupası Dragon Yarışları

Yer : Porsuk Çayı/Köprübaşı Mevkii

Saat : 14.00-17.00

Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecektir.

29 Ekim 2021 :

“Bando Konseri”

Yer : Adalar (Migros Önü)

Saat : 16.00

Garnizon Komutanlığı tarafından düzenlenecektir.

29 Ekim 2021:

Kortej

Yer : Tepebaşı Belediyesi Önü

Saat : 17.00

Tepebaşı Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecektir.

29 Ekim 2021:

Mustafa TAVİLOĞLU “RASTGELE” Koleksiyonu

Yer : Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi

Saat : 18.00

Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecektir.

29 Ekim 2021:

Fener Alayı Geçişi – Flyboard Gösterisi

Yer : Porsuk Çayı/Köprübaşı Mevkii

Saat : 18.30 – 20.00

Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecektir.

29 Ekim 2021:

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası “Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri”

Yer : : Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi

Saat : 20.00

Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecektir.

29 Ekim 2021 :

Konser (Ceylan ERTEM)

Yer : Cumhuriyet Meydanı

Saat : 21.00

Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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