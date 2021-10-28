29 Ekim'de bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu? 29 Ekim Cuma bankalar kapalı mı?

29 Ekim Cuma bankalar kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koronavirüs kısıtlamaları olmadan 2 yıl aradan sonra tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Cumhuriyet yönetiminin ilan edilmesinin anısına her yıl 29 Ekim'de kutlanan Cumhuriyet Bayramı ülkemizde resmi tatiller içinde yer alıyor. Haftanın son günü olması nedeniyle bankada işlerini halletmek isteyenler 29 Ekim'de bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu? sorusuna yanıt arıyor.

29 Ekim Cuma bankalar kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koronavirüs kısıtlamaları olmadan 2 yıl aradan sonra tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Cumhuriyet yönetiminin ilan edilmesinin anısına her yıl 29 Ekim'de kutlanan Cumhuriyet Bayramı ülkemizde resmi tatiller içinde yer alıyor. Haftanın son günü olması nedeniyle bankada işlerini halletmek isteyenler 29 Ekim'de bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu? sorusuna yanıt arıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi üzerine ülkemizde her yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Ulusal bayramlar içinde yara alan Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1.5 gün resmi tatil yapılır. Bankada işi olan, para çekip para göndermek isteyen vatandaşlar da 29 Ekim'de bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu? sorusuna yanıt arıyor.

29 Ekim'de bankalar açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramında bankalar ve tüm kamu kurumları kapalı olacak. Resmi tatil olması ndeniyle kapalı olan bankalar 1 Kasım'da açılacak. 29 Ekim'de internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden de resmi tatil olmasından dolayı EFT işlemi gerçekleştirilemiyor.

29 Ekim'de yapılan EFT ve havale aynı gün hesaba geçer mi?

29 Ekim'de yapılan EFT işlemleri 1 gün sonra hesaba geçer. Ancak 29 Ekim'in 2021 yılında cuma gününe denk geldiği düşünülürse EFT işlemleri hafta başında hesaba geçer. Havale işlemleri ise aynı gün hesaba geçer. Fast işlemleri de hafta sonu kısıtlaması olmadan aynı gün hesaba geçer.

29 Ekim cuma noterler açık mı?

Noterler de resmi tatillerde kapalı olan kurumlardan. 29 Ekim'de noterler de kapalı olacak. 29 Ekim'de de resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bankalar, okullar, noterler, PTT'ler, kargolar ve devlet daireleri 29 Ekim'de faaliyette olmayacak.

29 Ekim nedir?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.

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