29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi resmi tatiller içerisinde yer alıyor. 29 Ekim'in tatil olmasını fırsat bilip AVM'ye gidip vakit geçirmek isteyenler 29 Ekim'de AVM'ler açık mı? Cumhuriyet Bayramı'nda AVM'ler açık mı? Resmi tatillerde AVM'ler kapalı mı? sorularını sormaya başladı. Koronavirüs salgınında uzunca süre kapalı olan AVM'ler normalleşmeyle birlikte kapılarını yeniden açmıştı. AVM'ler resmi tatillerde ve ve bayramlarda açık olur.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi resmi tatiller içerisinde yer alıyor. 29 Ekim'in tatil olmasını fırsat bilip AVM'ye gidip vakit geçirmek isteyenler 29 Ekim'de AVM'ler açık mı? Cumhuriyet Bayramı'nda AVM'ler açık mı? Resmi tatillerde AVM'ler kapalı mı? sorularını sormaya başladı. Koronavirüs salgınında uzunca süre kapalı olan AVM'ler normalleşmeyle birlikte kapılarını yeniden açmıştı. AVM'ler resmi tatillerde ve ve bayramlarda açık olur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi üzerine her yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı kutlanır. Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta geniş çaplı etkinliklerle kutlanır. Cumhuriyet Bayramı bir ulusal bayramdır ve bu gün resmi tatil günleri içerisindedir. 29 Ekim'in tatil olmassını fırsat bilerek gezmek isteyen, sinemaya ve tiyatroya girmek isteyenler 29 Ekim'de AVM'ler açık mı sorusuna yanıt arıyor.

29 Ekim'de AVM'ler açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ülkemizde tüm AVM'ler açık olacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çeşitli kısıtlamalar ile AVM'ler uzunca süre kapalı kalmıştı. Normalleşme süreci ile birlikte AVM'lere uygulanan kısıtlamalar kalktı ve AVM'ler normal çalışma düzenine girdi. Normal çalışma düzüninde AVM'ler resmi tatillerde, bayramlarda ve hafta sonları açıktır.

AVM çalışma saatleri

AVM'ler koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla normal çalışma düzenine girdi. İşte AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri;

Hafta içi: 10.00- 22.00

Cumartesi: 10.00- 22.00

Pazar: 10.00- 22.00

29 Ekim tatil mi?

29 Ekim ulusal bayram olduğu için resmi tatildir. 28 ekim yarım gün tatil olur ve 29 Ekim tam gün tatildir. 29 Ekim'de 1.5 gün tatil olur. 29 Ekim ile kanunda şöyle deniliyor: “1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedir?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.