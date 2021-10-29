DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
29 Ekim'de Ankara'da EGO ücretsiz mi? 29 Ekim'de başkentray, otobüs, metro ücretsiz mi bedava mı?
Sosyal ağ Facebook’un yeni adı “Meta” oldu
Bugün AVM'ler açık mı? 29 Ekim'de AVM'ler açık mı yoksa kapalı mı? AVM'ler 29 Ekim'de kaçta açılacak kaçta kapanacak?
Bir günde değeri 2.5 kat arttı
Avustralya karanlığa gömüldü! Binlerce ev elektriksiz kaldı
Erbakan: Hükümet, Yunanistan’a karşı kararlı bir tutum ortaya koymalı
5 zincir market hangi market? Hangi markete ne kadar ceza kesildi? 5 zincir marketin adı ne?
Elon Musk yeni kararını duyurdu
5 zincir market hangileri? Ceza kesilen 5 zincir market hangisi? Hangi marketlere para cezası kesildi?
Apple satışlarında yüzde 29 artış
Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Zincir marketlere ne kadar ceza kesildi? Zincir marketlere kaç para ceza verildi? Fahiş fiyat denetiminde zincir marketler ne kadar ceza yedi?
29 Ekim ESHOT ücretsiz mi? İzmir'de 29 Ekim'de otobüs, metro, vapur İzban indirimli mi bedava mı?
29 Ekim İETT ücretsiz mi? İstanbul'da 29 Ekim'de otobüs, metrobüs, metro, Marmaray ücretsiz mi?
Zülfü Livaneli’den Deniz Baykal’a Erdoğan sitemi

TIMETURK / GENEL / 29 Ekim'de Ankara'da EGO ücretsiz mi? 29 Ekim'de başkentray, otobüs, metro ücretsiz mi bedava mı?

29 Ekim'de Ankara'da EGO ücretsiz mi? 29 Ekim'de başkentray, otobüs, metro ücretsiz mi bedava mı?

29 Ekim'de Ankara'da EGO ücretsiz mi? 29 Ekim'de başkentray, otobüs, metro ücretsiz mi bedava mı? Bundan tam 98 sene önce Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etti. Bu günün anısına tüm yurtta 29 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Resmi tatil olan Cumhuriyet Bayramı'nda gezmek isteyenler toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Bir çok ilimizde olduğu gibi Ankara'da da 29 Ekim'de ulaşım konusuyla ilgili önemli kararlar alındı. İşte Ankara'da EGO toplu taşıma (otobüs-metro-başkentray) ücretsiz mi sorusunun yanıtı...

22 Dakika Önce
2021-10-29 10:16:13
29 Ekim'de Ankara'da EGO ücretsiz mi? 29 Ekim'de başkentray, otobüs, metro ücretsiz mi bedava mı?

29 Ekim'de Ankara'da EGO ücretsiz mi? 29 Ekim'de başkentray, otobüs, metro ücretsiz mi bedava mı? Bundan tam 98 sene önce Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etti. Bu günün anısına tüm yurtta 29 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Resmi tatil olan Cumhuriyet Bayramı'nda gezmek isteyenler toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Bir çok ilimizde olduğu gibi Ankara'da da 29 Ekim'de ulaşım konusuyla ilgili önemli kararlar alındı. İşte Ankara'da EGO toplu taşıma (otobüs-metro-başkentray) ücretsiz mi sorusunun yanıtı...

29 Ekim tüm yurtta kısıtlamalar olmadan coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim'i gezerek ve eğşenerek geçirmek isteyenler toplu taşımaların ücretli olup ılmadığını merak ediyor. Bir çok şehirde 29 Ekim'de otobüs ve metro seferleri ücretsiz oluyor. Peki Ankara'da 29 Ekim'de EGO ücretsiz mi?

29 Ekim'de Ankara'da EGO ücretsiz mi?

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacak. EGO'dan yapılan açıklamada şöyle denildi;

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları ile (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) “Cumhuriyet Bayramı”mızın 98. yılı olan 29 Ekim 2021 Cuma günü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …” kararı gereği vatandaşlarımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, ücretsiz faydalanabileceklerdir.

342 güzergâhta hizmet vermeye devam eden EGO otobüslerinin hareket saatleri ve güzergâhlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve Kuruluşumuz internet sitesinde (www.ego.gov.tr) bulunan “Şehir İçi Ulaşım/Web Bilgi Sistemi” bölümünden ulaşılabilir.

29 Ekim'de Başkentray ücretsiz mi?

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

29_Ekimde_Ankarada_EGO_ücretsiz_mi

29 Ekim nedir?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisininmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş