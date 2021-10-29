29 Ekim'de Ankara'da EGO ücretsiz mi? 29 Ekim'de başkentray, otobüs, metro ücretsiz mi bedava mı? Bundan tam 98 sene önce Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etti. Bu günün anısına tüm yurtta 29 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Resmi tatil olan Cumhuriyet Bayramı'nda gezmek isteyenler toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Bir çok ilimizde olduğu gibi Ankara'da da 29 Ekim'de ulaşım konusuyla ilgili önemli kararlar alındı. İşte Ankara'da EGO toplu taşıma (otobüs-metro-başkentray) ücretsiz mi sorusunun yanıtı...

29 Ekim'de Ankara'da EGO ücretsiz mi? 29 Ekim'de başkentray, otobüs, metro ücretsiz mi bedava mı? Bundan tam 98 sene önce Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etti. Bu günün anısına tüm yurtta 29 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Resmi tatil olan Cumhuriyet Bayramı'nda gezmek isteyenler toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Bir çok ilimizde olduğu gibi Ankara'da da 29 Ekim'de ulaşım konusuyla ilgili önemli kararlar alındı. İşte Ankara'da EGO toplu taşıma (otobüs-metro-başkentray) ücretsiz mi sorusunun yanıtı...

29 Ekim tüm yurtta kısıtlamalar olmadan coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim'i gezerek ve eğşenerek geçirmek isteyenler toplu taşımaların ücretli olup ılmadığını merak ediyor. Bir çok şehirde 29 Ekim'de otobüs ve metro seferleri ücretsiz oluyor. Peki Ankara'da 29 Ekim'de EGO ücretsiz mi?

29 Ekim'de Ankara'da EGO ücretsiz mi?

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacak. EGO'dan yapılan açıklamada şöyle denildi;

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları ile (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) “Cumhuriyet Bayramı”mızın 98. yılı olan 29 Ekim 2021 Cuma günü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …” kararı gereği vatandaşlarımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, ücretsiz faydalanabileceklerdir.

342 güzergâhta hizmet vermeye devam eden EGO otobüslerinin hareket saatleri ve güzergâhlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve Kuruluşumuz internet sitesinde (www.ego.gov.tr) bulunan “Şehir İçi Ulaşım/Web Bilgi Sistemi” bölümünden ulaşılabilir.

29 Ekim'de Başkentray ücretsiz mi?

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

29 Ekim nedir?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisininmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.