29 Ekim Bursa otobüsler ücretsiz mi? BURULAŞ 29 Ekim'de otobüs, metro ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri içindedir. 29 Ekim'de milyonlarca kişi tatil yaparken özel sektör çalışanları işe gitmeye devam ediyor. Şehir içi ulaşım ağı ile işlerini gidip gelen vatandaşlar 29 Ekim'de Bursa'da otobüslerin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Bir çok şehirde Cumhuriyet Bayramı nedeniyle toplu taşımalar ücretsiz oldu. Peki Bursa'da 29 Ekim'de (BURULAŞ ) otobüs, metro ücretsiz mi?

29 Ekim Bursa otobüsler ücretsiz mi? BURULAŞ 29 Ekim'de otobüs, metro ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri içindedir. 29 Ekim'de milyonlarca kişi tatil yaparken özel sektör çalışanları işe gitmeye devam ediyor. Şehir içi ulaşım ağı ile işlerini gidip gelen vatandaşlar 29 Ekim'de Bursa'da otobüslerin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Bir çok şehirde Cumhuriyet Bayramı nedeniyle toplu taşımalar ücretsiz oldu. Peki Bursa'da 29 Ekim'de (BURULAŞ ) otobüs, metro ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyetin ilanı anısına her yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Ulusal bayramlardan biri olan 29 Ekim'de bir çok kişi izinli olurken özel sektör çalışanları da işe gitmeye devam ediyor. 29 Ekim'de işlerine gidip gelmek için yola çıkan vatandaşlar Bursa'da otobüslerin ücretsiz olup olmadığımı araştırmaya başladı. Peki 29 Ekim Bursa'da otobüsler ücretsiz mi? BURULAŞ 29 Ekim'de otobüs, metro ücretsiz mi?

29 Ekim Bursa'da otobüsler ücretsiz mi?

Bir çok kentte olduğu gibi Bursa'da da BURULAŞ sistemine dahil tüm hatlarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda seferler ücretsiz olacak. Vatandaşlar BursaKart'ile ücretsiz olarak yolculuk yapabilecek.

BURULAŞ nedir?

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım işletmesidir. BursaRay, Burtram ve otobüs işletmeciliği ile Bursa kent içi ulaşımı sağlar. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni de BURULAŞ işletmektedir. Terminal-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında çalışan BBBUS otobüslerini de işletmektedir. Şehir içi otopark işletmesi Burbak'da Burulaş tarafından işletilmektedir.

29 Ekim nedir?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı; 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet'in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu.

2 Şubat 1925'te Hariciye Vekaletince (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir yasa teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerildi. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı, 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. "Cumhuriyetin İlanına Müsadif 29 Teşrinievvel Günüünn Milli Bayram Addi Hakkında Kanun" ile 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nın millî bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı.

Hükûmet 27 Mayıs 1935'te milli bayramlar hakkında yeni bir düzenleme yaparak ülkede kutlanan bayramları ve içeriklerini yeniden belirledi. Daha evvel Meşrutiyet'in ilan günü olan Hürriyet Bayramı ile Saltanatın kaldırılış günü olan Hâkimiyet Bayramı millî bayramlar arasından kaldırılarak kutlanmasına son verildi. Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim günü "ulusal bayram" olarak ilan edildi ve devlet adına yalnız o gün tören yapılması karara bağlandı.

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