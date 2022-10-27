29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 28 Ekim'den itibaren 1.5 günlük resmi tatil yapılıyor. 28 Ekim öğleden sonra başlayan tatil nedeniyle MEB'e bağlı okullarda kapalı olacak. Ancak 28 Ekim'de okula gidemeyen öğrenciler yarım gün mü yoksa tam gün mü devamsız sayılacağını merak ediyor. 28 Ekim okula gitmeyen yarım gün mü yok yazılır? 28 Ekim devamsızlık tam gün mü? Okula gitmezsem yarım mı, tam mı yok yazılırım? soruları öğrenciler ve veliler tarafından sıkça soruluyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 28 Ekim günü saat 13.00'ten sonra tüm yurtta resmi tatil başlayacak. Bilindiği üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 1.5 gündür. 28 Ekim'de kamu kurum ve kuruluşları saat 13.00'ten sonra kapalı olacak. Okullarda da eğitim öğlene kadar devam edecek, öğleden sonra ise eğitime ara verilecek. 28 Ekim'de dersi olan ancak çeşitli nedenlerden dolayı okula gidemeyen öğrenciler yarım gün resmi tatil olması nedeniyle devamsızlığın yarım mı yoksa tam mı olduğunu merak ediyor. 28 Ekim okula gitmeyen yarım gün mü yok yazılır? 28 Ekim devamsızlık tam gün mü? Okula gitmezsem yarım mı, tam mı yok yazılırım? soruları bu nedenle binlerce kişi tarafından araştırılıyor. İşte 28 Ekim devamsızlık hakkında detaylar...

28 Ekim devamsızlık tam gün mü, yarım mı?

28 Ekim'de öğleden önce okullarda ve kamu kurum, kuruluşlarında faaliyetler devam edecek. Öğleden sonra ise MEB'e bağlı okullar kapanacak. Saat 13.00'ten sonra okullarda ders işlenmeeycek. 28 Ekim'de dersi olan öğrenciler okula gitmedikleri takdirde yarım gün mü yoksa tam gün mü yok yazılacaklarını merak ediyor. 28 Ekim'de okula gelemeyen öğrenciler eğer öğleden sonraya kalan dersleri varsa yarım gün yok yazılır. Ancak dersleri öğleden önceye kadar bitiyorsa okula gitmemeleri durumunda tam gün yok yazılır.

28 Ekim devamsızlık tam gün mü?

28 Ekim'de öğlene kadar eğitim devam edecek. Öğle arası da düşünülürse okullarda eğitim 12.30 gibi sona eriyor. Günlük toplam dersleri 2/3'ünden az ders işlenmişse ve bu saatler yok yazılınırsa yarım gün devamsızlık kullanılmış olur. Ancak 28 Ekim'de toplam derslerin 2/3'ünden çok ders varsa ve okula gidilmemişse tam gün yok yazılır.

28 Ekim'de okula gitmezsem yarım mı, tam mı yok yazılırım?

28 Ekim günü okula gitmeyen öğrenciler devamsız yazılır. Devamsızlık hakları sınırda olanların mümkün olduğunda 28 Ekim günü derslerine katılması oldukça önemlidir.

28 Ekim tatil mi?

28 Ekim'de öğleden sonra resmi tatildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim'de saat 13.00'ten sonra başlar.