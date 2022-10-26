DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5950 ₺

EURO

18,7535 ₺

ALTIN

995,37 ₺

BİST

3.976,36 ₺

TIMETURK / GENEL / 28 Ekim Balıkesir Bigadiç deprem nerede, hangi ilçede oldu? Depremin şiddeti büyüklüğü kaç?

28 Ekim Balıkesir Bigadiç deprem nerede, hangi ilçede oldu? Depremin şiddeti büyüklüğü kaç?

28 Ekim Çarşamba günü Balıkesir'de korkutan deprem meydana geldi. 28 Ekim Balıkesir Bigadiç deprem nerede, hangi ilçede oldu? Depremin şiddeti büyüklüğü kaç? soruları ise Balıkesir'de yaşayan vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.

17 Saat Önce
2022-10-26 13:42:19
28 Ekim Balıkesir Bigadiç deprem nerede, hangi ilçede oldu? Depremin şiddeti büyüklüğü kaç?

28 Ekim Çarşamba günü Balıkesir'de korkutan deprem meydana geldi. 28 Ekim Balıkesir Bigadiç deprem nerede, hangi ilçede oldu? Depremin şiddeti büyüklüğü kaç? soruları ise Balıkesir'de yaşayan vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.

AFAD Balıkesir depremin nerede, hangi ilçe ve mahallede meydana geldiğini duyurdu.

28 Ekim Balıkesir Bigadiç deprem nerede, hangi ilçede oldu?

AFAD'ın açıkladığı veriere göre: Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 13.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

28 Ekim son depremler

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.10.26 13:27:42  39.5508   28.1997        7.4      -.-  4.2  4.1   TILKICIK-KEPSUT (BALIKESIR)                       İlksel
2022.10.26 12:49:06  38.4435   30.4445        4.9      -.-  1.6  -.-   BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                    İlksel
2022.10.26 12:33:29  37.6430   29.3182        0.0      -.-  1.5  -.-   KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)                    İlksel
2022.10.26 12:33:18  37.3162   31.9897        5.0      -.-  1.8  -.-   SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA)                          İlksel
2022.10.26 11:13:39  38.0195   32.1605       17.3      -.-  1.3  -.-   SELAHATTIN-SELCUKLU (KONYA)                       İlksel
2022.10.26 11:06:40  39.2483   27.7137        0.0      -.-  1.7  -.-   DENIS-SOMA (MANISA)                               İlksel
2022.10.26 10:23:42  39.5987   40.5553        5.0      -.-  2.6  -.-   ILISU-TERCAN (ERZINCAN)                           İlksel
2022.10.26 10:01:29  36.9727   29.6877        5.0      -.-  2.4  -.-   COBANISA-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel
2022.10.26 09:35:29  36.5005   28.6655       14.7      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.10.26 07:33:23  36.9435   27.3073       10.1      -.-  1.7  -.-   AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)                           İlksel
2022.10.26 05:23:19  37.7340   27.0138        3.0      -.-  1.2  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2022.10.26 04:57:42  38.4707   39.3460       13.2      -.-  1.4  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2022.10.26 04:42:50  38.5107   39.3432        8.3      -.-  1.9  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş