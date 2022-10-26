28 Ekim Balıkesir Bigadiç deprem nerede, hangi ilçede oldu? Depremin şiddeti büyüklüğü kaç?
28 Ekim Çarşamba günü Balıkesir'de korkutan deprem meydana geldi. 28 Ekim Balıkesir Bigadiç deprem nerede, hangi ilçede oldu? Depremin şiddeti büyüklüğü kaç? soruları ise Balıkesir'de yaşayan vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.
2022-10-26 13:42:19
28 Ekim Çarşamba günü Balıkesir'de korkutan deprem meydana geldi. 28 Ekim Balıkesir Bigadiç deprem nerede, hangi ilçede oldu? Depremin şiddeti büyüklüğü kaç? soruları ise Balıkesir'de yaşayan vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.
AFAD Balıkesir depremin nerede, hangi ilçe ve mahallede meydana geldiğini duyurdu.
28 Ekim Balıkesir Bigadiç deprem nerede, hangi ilçede oldu?
AFAD'ın açıkladığı veriere göre: Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 13.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
28 Ekim son depremler
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.10.26 13:27:42 39.5508 28.1997 7.4 -.- 4.2 4.1 TILKICIK-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel 2022.10.26 12:49:06 38.4435 30.4445 4.9 -.- 1.6 -.- BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel 2022.10.26 12:33:29 37.6430 29.3182 0.0 -.- 1.5 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel 2022.10.26 12:33:18 37.3162 31.9897 5.0 -.- 1.8 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2022.10.26 11:13:39 38.0195 32.1605 17.3 -.- 1.3 -.- SELAHATTIN-SELCUKLU (KONYA) İlksel 2022.10.26 11:06:40 39.2483 27.7137 0.0 -.- 1.7 -.- DENIS-SOMA (MANISA) İlksel 2022.10.26 10:23:42 39.5987 40.5553 5.0 -.- 2.6 -.- ILISU-TERCAN (ERZINCAN) İlksel 2022.10.26 10:01:29 36.9727 29.6877 5.0 -.- 2.4 -.- COBANISA-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2022.10.26 09:35:29 36.5005 28.6655 14.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2022.10.26 07:33:23 36.9435 27.3073 10.1 -.- 1.7 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel 2022.10.26 05:23:19 37.7340 27.0138 3.0 -.- 1.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2022.10.26 04:57:42 38.4707 39.3460 13.2 -.- 1.4 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2022.10.26 04:42:50 38.5107 39.3432 8.3 -.- 1.9 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
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