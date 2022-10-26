28 Ekim Balıkesir Bigadiç deprem nerede, hangi ilçede oldu? Depremin şiddeti büyüklüğü kaç?

28 Ekim Çarşamba günü Balıkesir'de korkutan deprem meydana geldi. 28 Ekim Balıkesir Bigadiç deprem nerede, hangi ilçede oldu? Depremin şiddeti büyüklüğü kaç? soruları ise Balıkesir'de yaşayan vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.