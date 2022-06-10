28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 28. dönem POMEM sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları nasıl öğrenilir?Polis olmanın hayalini kuran binlerce kişinin beklediği an geldi. 10 bin polis alımı yapılacak olan 28. dönem POMEM sınavlarının mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuru ile ilan edildi. Adaylar POMEM sözlü sınav sonuçlarını internet ortamından sorgulayabilecek.

28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 28. dönem POMEM sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları nasıl öğrenilir?Polis olmanın hayalini kuran binlerce kişinin beklediği an geldi. 10 bin polis alımı yapılacak olan 28. dönem POMEM sınavlarının mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuru ile ilan edildi. Adaylar POMEM sözlü sınav sonuçlarını internet ortamından sorgulayabilecek.

Polis olmak isteyenlein katıldığı POMEM sonuçlarına dair önemli gelişmeler yaşandı. Binlerce kişinin gözü kulağı POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasındaydı.28. dönem POMEM sınavları ile toplamda 10 bin polis alımı yapılacağı açıklanmıştı.

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

28. Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuru ile ilan edildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, '28. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır.' denildi.

POMEM sonuçları sorgula

8. Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

Sonucunuzu pa.edu.tr üzerinden ‘Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama' sekmesine e-Devlet şifreniz ile giriş yaparak sorgulayabiliyorsunuz.

10 bin polis alımı yapılacak

Ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacak.

POMEM nedir?

POMEM (Polis Meslek Egitim Merkezi), Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 2 yıllık yüksekokul mezunlarından ve 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir. .