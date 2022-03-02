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28. dönem POMEM 2022 mülakatları ne zaman olacak? I POMEM 2022 sözlü mülakat nerede yapılacak?
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28. dönem POMEM 2022 mülakatları ne zaman olacak? I POMEM 2022 sözlü mülakat nerede yapılacak?

Tüm polis adayları 28. dönem POMEM mülakatlarını bekliyor. Ve şuanda POMEM sözlü mülakatlarının nerede yapılacağı ve nasıl başvurulacağı arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında olma özelliği taşıyor. Polis adayları nerede sözlü mülakata gireceklerini merak ediyor... Peki 28. dönem POMEM mülakatları ne zaman olacak? I POMEM sözlü mülakat nerede yapılacak? POMEM sözlü mülakatına nasıl gidilir? POMEM sözlü mülakata cep telefonu ile gidilir mi? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-03-02 23:17:12
28. dönem POMEM 2022 mülakatları ne zaman olacak? I POMEM 2022 sözlü mülakat nerede yapılacak?

Tüm polis adayları 28. dönem POMEM mülakatlarını bekliyor. Ve şuanda POMEM mülakatları arama motorlarında en çok araştırılan kelime olma özelliği taşıyor. Polis adayları nerede sözlü mülakata gireceklerini merak ediyor... Peki 28. dönem POMEM mülakatları ne zaman olacak? I POMEM sözlü mülakat nerede yapılacak? İşte detaylar...

28. dönem POMEM giriş sınavı neticesinde, adayların değerlendirme, seçme aşaması ve mülakat yerleri TC kimlik numarası ve E-devlet şifresi ile birlikte www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenilebiliyor. İlan edilen tarihler arasında adaylar, sözlü mülakat ile birlikte mesleğe ilk adımlarını atacaklar. Ancak POMEM adaylarına e-mail yada diğer haberleşme araçları ile herhangi bir bilgilendirme metni gönderilmeyecektir. Adayların başvurularını takip ederken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu, adaylara haber verme niteliği taşımaktadır.

POMEM SÖZLÜ MÜLAKATA GİDERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Adayların, Sınav Merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT BAŞVURULARI LİNKİ NEDİR?

BURAYA TIKLAYARAK POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT BAŞVURU SAYFASINA GİDEBİLİRSİNİZ! .

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