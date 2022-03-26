27 Mart Türkiye'de saat kaç? Saatler ileri mi alındı? 27 Mart Pazar saatler geri mi alındı? Şu an saat kaç?

27 Mart Türkiye'de saat kaç? Saatler ileri mi alındı? 27 Mart Pazar saatler geri mi alındı, ileri mi alındı? Şu an saat kaç? soruları dünyada pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması devrede olduğu için saatleri ileri yada geri alma durumu söz konusu değil. Ancak teknolojik ürünler saatleri otomatik olarak ileri yada geri alabiliyor. Bu noktada sıkıntı yaşayan vatandaşlar saatin kaç olduğunu araştırıyor. Saatler 27 Mart Pazar günü ileri alınacak. Telefon ve bilgisayarlar da otomatik olarak saati ileri almış olabilir.

27 Mart Türkiye'de saat kaç? Saatler ileri mi alındı? 27 Mart Pazar saatler geri mi alındı, ileri mi alındı? Şu an saat kaç? soruları dünyada pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması devrede olduğu için saatleri ileri yada geri alma durumu söz konusu değil. Ancak teknolojik ürünler saatleri otomatik olarak ileri yada geri alabiliyor. Bu noktada sıkıntı yaşayan vatandaşlar saatin kaç olduğunu araştırıyor. Saatler 27 Mart Pazar günü ileri alınacak. Telefon ve bilgisayarlar da otomatik olarak saati ileri almış olabilir.

Dünyada pek çok ülke için yaz saati uygulamasına geçiliyor. Bu kapsamda saatler 27 Mart Pazar günü bir saat ileri alınacak. Saatleri ileri alma durumu Türkiye'de uygulanmayacak. Türkiye kalıcı yaz saati uygulamasına geçen ülkeler arasında yer alıyor. Dolayısıyla saatlerle oynama yapmaya gerek yok.

27 Mart Türkiye'de saat kaç?

Ancak dijital ürünler, telefonlar, bilgisayarlar gibi teknolojik ürünler saatleri otomatik olarak ileri almış olabilir. Bu dürümda kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar Türkiye'de saat kaç diye araştırıyor. Saatin kaç olduğunu öğrenmek istiyorsanız TRT kanalının saatine bakabilirsiniz. Ayrıca internetten de "Türkiye saati" yazarak saatlerin kaç olduğunu öğrenebilirsiniz.

27 Mart Pazar saatler geri mi alındı, ileri mi alındı?

Güney Yarımkürede yer alan ülkeler baharın gelmesiyle yaz saati uygulamasına geçiyor. Pek çok ülkede 27 Mart Pazar günü saatler bir saat ileri alınacak. Türkiye satleri sabit kalan ülkeler arasında. Türkiye'de 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle yaz uygulaması sürekli hale getirilmişti. Bu nedenle ülkemizde saatlerin ileri yada geri alınması gerekmiyor.

Yaz saati uygulaması nedi?

Yaz saati uygulaması ile Türkiye 45° doğu meridyeninin saatini kullanmaya başlar. Böylece saatler bir saat ileri alınır ve Türkiye saati UTC+3 olur. Yaz saati uygulaması (saatlerin bir saat ileri alınması) martın son pazar günü başlatılır ve ekimin son pazar günü bitirilir. Böylece yılın 5 ayında geri saat (UTC+2), 7 ayında ise yaz saati (UTC+3) kullanılır.

Türkiye'de yaz saati uygulaması tarihi

Türkiye'de yaz saati uygulaması, 1940 - 1952 ve 1962- 1965 ve 1973 -1978 ve 1985 - 2016 yılları arasında tüm ülke çapında uygulanmıştır. Hariçte kalan tarih aralıklarında farklı saat dilimleri uygulaması benimsemiştir. Yaz saati uygulamasının faydalı olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Bu konuda Enerji Bakanlığı konunun halk tarafından da bilinmesi ve fikir alınması adına çeşitli anketler ve makaleler yayımlamıştır. 2013 yılında toplanan Bakanlar Kurulu kararı ile 27 Ekim 2013 tarihinde saatlerin bir saat geri alınması kararı ile uygulamaya son verilmiştir. Ancak gerekli görülen lüzum üzerine uygulamaya devam edilmiştir.

8 Eylül 2016 tarihinde Türkiye'de yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyunca uygulanmasına karar verildi. Danıştay, 697 sayılı yasaya göre Bakanlar Kurulunun böyle bir karar vermeye yetkisi olmadığından bahisle 14 Eylül 2017'de kararın yürütmesini durdurdu. 23 Ekim 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yaz saati uygulamasının 28 Ekim 2018'e kadar yıl boyunca devamına karar verildi. 3 Ekim 2018 günü sürekli yaz saati uygulamasında kalınmasına karar verildi. .