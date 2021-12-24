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27 ilde eş zamanlı TIRPAN operasyonu

Gelen son dakika haberine göre; Mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik; 27 ilde eş zamanlı TIRPAN kod adlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 389 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı var.

1 Saat Önce
2021-12-24 09:03:11
27 ilde eş zamanlı TIRPAN operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, mafya tipi 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 ayrı suç grubuna yönelik 27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre KOM ekiplerince, 21 Mayıs'ta turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi ve turistik illeri kapsayan 8 ilde eş zamanlı 'Sahil Rüzgarı', 5 Ekim'de turizm sezonunun sonunda yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik 9 ilde 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonları geçekleştirilmiş, 357 şüpheliye işlem yapılmıştı.

386 GÖZALTI KARARI

Devam eden süreçte yapılan çalışmalar kapsamında; toplumda insanlar üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 27 ilde toplam 389 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

TIRPAN OPERASYONU

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, 13 organize suç örgütü ve bu örgütlere silah temin eden 28 suç grubuna üye şüphelilerin yakalanması için 'TIRPAN' operasyonu başlatıldı. Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da şüphelilerin belirlenen adreslerine şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgütün faaliyetleri kapsamında yağma', 'tefecilik', 'tehdit' suçlarını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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