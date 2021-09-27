27 Eylül Yunanistan deprem | Yunanistan'da depremin şiddeti kaç? Yunanistan'da depremde son durum
Yunanistan'ın Girit Adası'nda şiddetli deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin şiddetinin 6.0 olarak açıkladı. AFAD ise depremin şiddetini 5.7 olarak açıkladı. Şiddetli deprem sonrası bölgedeki durum merak edilmeye başlandı. Yunanistan'da depremin şiddeti kaç? Yunanistan'da yıkılan bina var mı? Şiddetli depremin İzmir'den de hissedildiği belirtildi.
2021-09-27 09:38:57
Yunanistan'ın Girit Adası'nda şiddetli deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin şiddetinin 6.0 olarak açıkladı. Şiddetli deprem sonrası bölgedeki durum merak edilmeye başlandı. Yunanistan'da depremin şiddeti kaç? Yunanistan'da yıkılan bina var mı? Şiddetli depremin İzmir'den de hissedildiği belirtildi.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
27 Eylül Yunanistan deprem
Gelen son dakika haberine göre, Yunanistan'ın Girit adasında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan'ın Girit adasında 6,0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Depremin 2 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Reuters'ın Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) dayandırarak verdiği Son Dakika bilgisine göre, Yunanistan'ın Girit adasında 6.0 büyüklüğünde Deprem meydana geldi.
AFAD 5.7 şiddetinde dedi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 09.17'de 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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