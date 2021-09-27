27 Eylül Yunanistan deprem | Yunanistan'da depremin şiddeti kaç? Yunanistan'da depremde son durum

Yunanistan'ın Girit Adası'nda şiddetli deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin şiddetinin 6.0 olarak açıkladı. AFAD ise depremin şiddetini 5.7 olarak açıkladı. Şiddetli deprem sonrası bölgedeki durum merak edilmeye başlandı. Yunanistan'da depremin şiddeti kaç? Yunanistan'da yıkılan bina var mı? Şiddetli depremin İzmir'den de hissedildiği belirtildi.