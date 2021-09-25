26 Eylül Pazar Süper Lig'de hangi takımın maçı var? 26 Eylül'de hangi maçlar var? 26 Eylül-27 Eylül Süper Lig maç fikstürü

2021-2022 sezonuna takımlar hızlı bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de 7. haftanın maçları oynanırken 3 büyükler şok puan kayıpları yaşamaya devam ediyor. Spor severler Süper Lig'de hangi maçların olduğunu merak ediyor. Peki 26 Eylül Pazar Süper Lig'de hangi takımın maçı var? 26 Eylül'de hangi maçlar var? 26 Eylül-27 Eylül Süper Lig maç fikstüründe hangi karşılaşmalar var?

2021-2022 sezonuna takımlar hızlı bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de 7. haftanın maçları oynanırken 3 büyükler şok puan kayıpları yaşamaya devam ediyor. Spor severler Süper Lig'de hangi maçların olduğunu merak ediyor. Peki 26 Eylül Pazar Süper Lig'de hangi takımın maçı var? 26 Eylül'de hangi maçlar var? 26 Eylül-27 Eylül Süper Lig maç fikstüründe hangi karşılaşmalar var?

Taraftarlar uzun süre sonra takımlarını desteklemek için tribünlerdeki yerlerini alıyor. Süper Lig'de takımlarını ekran başında desteklemek isteyenler de takımlarının maçlarının hangi gün saat kaçta olduğunu araştırıyor. Süper Lig'de 7. hafta maçları oynanmaya başladı. 24 Eylül'de oynana karşılaşmalarda Beşiktaş Altay'a 2-21 yenildi. Süper Lig 7. haftada 26 Eylül PAzar günü oynancak maçların sonuçlarının sonuçları merak ediliyor.

26 Eylül Pazar Süper Lig'de hangi takımın maçı var?

13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak)



16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)



16.00 Atakaş Hatayspor- Fenerbahçe (Yeni Hatay)



19.00 Galatasaray -Göztepe (Türk Telekom)



27 Eylül Pazartesi Süper Lig'de hangi takımın maçı var?



20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)



20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Süper Lig hakkında





İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1.



Şimdiye dek 73 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de altı takım; Galatasaray (22), Fenerbahçe (19), Beşiktaş (16), Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligidir. Bir sezonda 20 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son dört sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig'in 2020-21 sezonu, 40 hafta ve 420 maçtan oluşmaktadır. 2018-19 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 10. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.Şimdiye dek 73 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de altı takım; Galatasaray (22), Fenerbahçe (19), Beşiktaş (16), Trabzonspor (6), Bursaspor (1) ve İstanbul Başakşehir (1) şampiyonluk unvanı almıştır. Ligin tamamlanan son sezonu olan 2020-21 sezonunda şampiyonluğa ulaşan takım Beşiktaş'tır.

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