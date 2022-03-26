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25 Mart 2022 cuma reyting sonuçları?

25 Mart Cuma akşamı Yalnız Kurt, Arka Sokaklar, Aziz, Aşk Mantık İntikam, Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, reyting birincisi hangi dizi oldu?

12 Dakika Önce
2022-03-26 18:41:42
25 Mart 2022 cuma reyting sonuçları?

25 Mart 2022 Cuma akşamı yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte, 25 Mart 2022 cuma reyting sonuçları?

ATV'de Yalnız Kurt, Kanal D'de Arka Sokaklar, Star TV'de Kaderimin Oyunu, Fox TV'de Aşk Mantık İntikam, TRT 1'de Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Show TV'de Aziz ve TV8'de Survivor All Star 2022 yapımları arasında reyting yarışı vardı.

25 MART 2022 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Mart 2022 Cuma akşamı yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Aziz, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

reyting-sonuclari_2347

AB İLK 10 PROGRAM

reyting-sonuclari_9730

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