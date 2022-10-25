25 Ekim Yenikapı-Hacıosman Metro neden çalışmıyor? M2 metrosu neden gelmedi, ne zaman çalışacak? Hangi istasyonlar çalışıyor? İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metrosunu kullanmak isteyenler büyük bir sürprizle karşılaştı. Metro hattında arıza yaşandığı ve seferlerin yapılamadığı açıklandı. Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunun ne zaman açılacağı ise vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

25 Ekim Yenikapı-Hacıosman Metro neden çalışmıyor? M2 metrosu neden gelmedi, ne zaman çalışacak? Hangi istasyonlar çalışıyor? İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metrosunu kullanmak isteyenler büyük bir sürprizle karşılaştı. Metro hattında arıza yaşandığı ve seferlerin yapılamadığı açıklandı. Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunun ne zaman açılacağı ise vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza yaşandığı açıklandı. Arıza nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metrosunun bazı istasyonlarında seferlerin yapılamadığı açıklandı.

25 Ekim Yenikapı-Hacıosman Metro neden çalışmıyor?

Alınan bilgiye göre İstanbul Beyoğlu'nda Haliç metro köprüsünde elektrik tesisatı ve kablolarında yangın meydana geldi ve bu nedenle M2 metro seferlerinin yapılamadığı öğrenjildi.

Karaköy Haliç İstasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana gelen yangına ekipler anında müdahale etti. Rayların altında kablolarda yaşanan yangına itfaiye müdahele etti.

M2 metrosu neden gelmedi, ne zaman çalışacak?

Metro İstanbul sosyal medyadan arızayı duyurdu. Açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

M2 metrosu hakkında

M2 (Yenikapı - Hacıosman & Sanayi Mahallesi - Seyrantepe) Metro Hattı, İstanbul'da yer alan metro hatlarından birisidir. Hattın 17 istasyonu olup, Haliç Metro Köprüsü üzerinde yer alan Haliç Metro İstasyonu haricindeki 16 istasyon yer altında yer almaktadır. Hat, yaklaşık olarak 2,5 dakikada bir sıklıkla çalışır.

Planlanan istasyonlar da kullanıma girdiğinde ana hat İncirli'den Sarıyer'e batı-doğu-güney-kuzey doğrultusunda (ters "L" şeklinde), şube hattı ise Sanayi Mahallesi'den Alibeyköy Cep Otogarı'na doğu-batı doğrultusunda uzanacak ve toplamda 29 istasyona sahip olacaktır. .