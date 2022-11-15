24 Kasım öğretmen indirimleri | Öğretmenler gününde öğretmenlere hangi indirimler var? Uçak, otobüs, YHT tren bileti indirimli mi? Öğretmenler gününe sayılı günler kala hem öğrenciler hem veliler hem de öğretmenler bu özel günde nelerde indirim olacağını merak ediyor. 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle online alışveriş platformlarında, eğlence merkezlerinde, otobüs, tren ve uçak biletlerinde öğretmenlere özel indirimler yapılıyor.

Öğretmenlik mesleği kutsal sayılan meslekler arasında yer alıyor. Öğretmenler yaptıkları kutsal vazifede onure edilmesi adına her seme 24 Kasım'da öğretmenler günü tüm yurtta kutlanıyor. Öğretmenler gününde öğrenciler öğretmenlerine çiçek ve hediyeler alarak onları mutlu ediyor. Öğretmenler adına çeşitli etkinlikler düzenleniyor ve bu etkinliklerle öğretmenler yaptıkları kutsal görev nedeniyle onure ediliyor. 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle pek çok marka, online alışveriş platformu öğretmenlere özel indirimler sunuyor. Peki 24 Kaısm öğretmenler gününde öğretmenlere hangi indirimler var? Öğretmenler gününde uçak, otobüs, YHT tren bileti indirimli mi, ne kadar?

24 Kasım öğretmen indirimleri

Öğretmen Günü nedeniyle hem öğretmenler için hem de öğretmenlerine hediye almayı düşünen öğrenciler için özel indirimler uygulanıyor. Alışveriş sitelerinde markalara özel indirimler 24 Kasım öncesinde başlıyor. Öğretmenler günü indirimleri yklaşık olarak 1 hafta önceden başlıyor. İndirim kampanyalarını kaçırmamak için markaların duyurularını yakından takip edebilirsiniz.

Öğretmenler gününde öğretmenlere hangi indirimler var?

Öğretmenlere özel 24 Kasım'da birbirinden cazip indirimler uygulanacak. Tekstil mağazalarında ve markalarında öğretmen kimliğini gösterenlere yüzde 30'a varan indirimler uygulanıyor. Ayrıca pek etkinlik de öğretmenler gününde ücretsiz oluyor. Birçok mağazada öğretmenler için özel indirim kampanyaları düzenleniyor. THY uçak biletleri, YHT hızlı tren biletleri, otobüs biletleri, PTT kargo öğretmenler gününde öğretmenlere indirimli hizmet sunuyor.

Uçak, otobüs, YHT tren bileti indirimli mi?

Türk Hava Yolları (THY) geçtiğimiz yıllarda öğretmenler gününde öğretmenlere özel indirimli bilet sunuyordu. Bu sene de uygulamanın devam etmesi bekleniyor. YHY biletleri 24 Kasım öğretmenler gününde yüzde 20 indirimli olabilir.

TCDD tren seferelerinde de öğretmenlere özel indirim geçtiğimiz yıllarda uygulanıyordu. Bu sene de indirimlerin devam etmesi bekleniyor. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü 2016'dan beri sürdürdüğü "Öğretmenler Günü Kampanyası"na bu sene de devam etmesi bekleniyor.

Öğretmenler günü YHT bileti ne kadar, yüzde kaç indirimli?

Bu kapsamda 24-30 Kasım'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda, Bakanlıkça onaylanan özel okullarda ve yüksek eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat trenlerini yüzde 50 indirimli kullanabilecek.

Kargolar öğretmenlere özel indirimli

PTT kargo öğretmenler günü nedeniyle öğretmenlere indirimli hizmet verecek. Kargo ücretleri öğretmenlere 24 Kasım'da 24 Kasım'da yüzde 24 indirimli olacak. Öğretmen kimlik kartını ibraz edenler indirimli kargo hizmetinden yararlanabilecek.

Online alışveriş platformları 24 Kasım'da indirimli

Hem öğrenciler hem de öğretmenler için internet atış platformlarında da indirim uygulanacak.

Öğretmenler günü nedir?

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Ülkemizde öğretmenler günü 24 Kasım'da kutlanır. Öğretmenler günü kutlama günleri ülkelerden ülkelere farklılık gösterir. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü ülkemizde öğretmenler günü olarak kutlanır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmîleşmişti. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıl dönümlerinin ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.