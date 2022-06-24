24 Haziran cuma TV'de ne var? Bu akşam hangi diziler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 24 Haziran 2022 Cuma günü hangi dizi, film ve yarışma programlarının kanallarda olacağını merakla araştırıyor. Cuma akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün hangi diziler, hangi diziler ve programlar var? İşte 24 Haziran TV yayın akışları...

Televizyon izleyicileri, 24 Haziran Cuma günü TV yayınını araştırmaya başladı. Bugün kanallarda neler var sorusuna yanıt ararken birçok izleyici takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 24 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi

08:00 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:10 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çırak (Yabancı Sinema)

22:00 Çırak (Yabancı Sinema)

00:15 Geride Kalanlar (Yabancı Sinema)

02:15 Geride Kalanlar (Yabancı Sinema)

04:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Gül Masalı

02:50 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:15 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Görgüsüzler (Yerli Sinema)

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Seversin

23:15 Tetikçi 2: Yüksek Gerilim (Yabancı Sinema)

00:45 Tetikçi 2: Yüksek Gerilim (Yabancı Sinema)

02:00 Gelinim Mutfakta

04:15 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Senden Daha Güzel

22:45 Sizli Saklı

00:45 İbrahim Selim İle Bu Gece

02:30 Bay Yanlış

04:00 Gizli Saklı

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Hükümet Kadın (Yerli Sinema)

22:15 Hükümet Kadın (Yerli Sinema)

00:30 Fazilet Hanım ve Kızları

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Canım Annem

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Hapishanedeki Çiçek

08:10 Tozkoparan

11:11 Bir Aş Hikayesi

11:40 Masumlar Apartmanı

15:10 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

00:20 Balkan Ninnisi

03:00 Kasaba Doktoru