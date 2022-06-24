24 Haziran cuma TV'de ne var? Bu akşam hangi diziler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...
Televizyon izleyicileri 24 Haziran 2022 Cuma günü hangi dizi, film ve yarışma programlarının kanallarda olacağını merakla araştırıyor. Cuma akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün hangi diziler, hangi diziler ve programlar var? İşte 24 Haziran TV yayın akışları...
2022-06-24 12:18:55
Televizyon izleyicileri, 24 Haziran Cuma günü TV yayınını araştırmaya başladı. Bugün kanallarda neler var sorusuna yanıt ararken birçok izleyici takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 24 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:10 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çırak (Yabancı Sinema)
22:00 Çırak (Yabancı Sinema)
00:15 Geride Kalanlar (Yabancı Sinema)
02:15 Geride Kalanlar (Yabancı Sinema)
04:00 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Gül Masalı
02:50 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:15 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Görgüsüzler (Yerli Sinema)
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
23:15 Tetikçi 2: Yüksek Gerilim (Yabancı Sinema)
00:45 Tetikçi 2: Yüksek Gerilim (Yabancı Sinema)
02:00 Gelinim Mutfakta
04:15 Yabancı Damat
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Senden Daha Güzel
22:45 Sizli Saklı
00:45 İbrahim Selim İle Bu Gece
02:30 Bay Yanlış
04:00 Gizli Saklı
06:00 Aşk Yeniden
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Hükümet Kadın (Yerli Sinema)
22:15 Hükümet Kadın (Yerli Sinema)
00:30 Fazilet Hanım ve Kızları
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Canım Annem
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Hapishanedeki Çiçek
08:10 Tozkoparan
11:11 Bir Aş Hikayesi
11:40 Masumlar Apartmanı
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
00:20 Balkan Ninnisi
03:00 Kasaba Doktoru
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