24 Ekim son dakika deprem | Deprem mi oldu? Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? Deprem nerede oldu? Türkiye'de zaman depremler meydana geliyor. Bu depremlerin pek çoğu hissedilmeyecek kadar küçük oluyor. 24 Ekim'de deprem olduğunu hissedenler depremin nerede, kaç şiddetinde olduğunu araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri internet sitesinden yayınlıyor. İşte 24 Ekim İstanbul, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Sakarya, Düzce, Çanakkale, Erzincan, Malatya, Elazığ, Van son depremler listesi...

24 Ekim son dakika deprem | Türkiye jeolojik yapısı bakımından bir deprem ülkesidir. Batıdan doğuya ve oradan da güneye uzanan fay hattı boyunca sık sık depremler meydana gelebiliyor. Bu depremler bazen hissedilen ve paniğe neden olan depremler olurken çoğu zaman da küçük ve hissedilmeyen depremler meydana geliyor. 24 Ekim Pazartesi ise depremi hissedenler Deprem mi oldu? Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? Deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. Deprem kuşağın yer alan İstanbul, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Sakarya, Düzce, Çanakkale, Erzincan, Malatya, Elazığ, Van gibi illerimizde sık sık depremler meydana geliyor. İşte 24 Ekim Pazartesi son depremler, şiddeti, büyüklüğü ve merkez üssüne dair detaylar...

Ülkemiz deprem ülkesi olduğu gerçeğiyle artık yüzleşmiş durumda. Depremde can kayıplarının önüne geçebilmek için başta kentsel dönüşüm konusunda önemli gelişmeler yaşandı. 24 Ekim Pazartesi günü yaşanan depremler aşağıdaki listesde yer alıyor.

Deprem mi oldu?

Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün yüzlerce deprem meydana gelioyor. Bu sarsıntılar çoğu oldukça küçük oluyor ve hissedilemiyor. Deprem hissedenler yada deprem olduğunu düşünenler 24 Ekim Deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor. Deprem kuşağında yer alan ve deprem gerçeğiyle yaşayan İstanbul, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Sakarya, Düzce, Çanakkale, Erzincan, Malatya, Elazığ, Van illerimizde de gün içinde küçük sarsıntılar yaşanıyor. İşte 24 Ekim deprem mi oldu sorusunun yanıtı...

Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç?

Zaman zaman Türkiye'de büyük ve küçük ölçekli sarsıntılar meydana geliyor. Depremin şiddeti, merkez üssü vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Depremden sadece saniyeler içinde AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin byüklüğünü ve merkez üssünü açıklıyor.

24 Ekim'de ülkemizde yaşanan değremlerin listesi aşağıda yer alıyor. Saat 09.30'dan itibaren alınan bilgilere göre Ülkemiz snırları içinde yaşanan depremler şunlar;

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.10.24 08:38:16 38.7060 28.0278 5.9 -.- 2.1 -.- AYANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel

2022.10.24 07:48:49 39.4277 26.4222 23.2 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.24 07:34:30 40.1822 27.8098 11.1 -.- 1.9 -.- KUCUKSOGUKLAR-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2022.10.24 07:17:52 37.6162 26.8947 5.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.10.24 07:17:20 37.0388 28.1350 8.5 -.- 1.4 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel

2022.10.24 07:02:29 36.3625 26.8585 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2022.10.24 06:27:04 39.5257 26.1872 5.9 -.- 1.9 -.- CAMKALABAK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2022.10.24 05:39:31 37.2227 34.4220 18.8 -.- 1.2 -.- ATLILAR-TOROSLAR (MERSIN) İlksel

2022.10.24 05:18:41 40.4685 29.2207 11.3 -.- 1.1 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel

2022.10.24 04:49:33 38.4442 39.2180 8.7 -.- 1.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.10.24 03:45:24 37.9863 29.0907 7.6 -.- 1.6 -.- KAVAKBASI-AKKOY (DENIZLI) İlksel

2022.10.24 03:23:33 39.0537 29.0272 5.4 -.- 2.1 -.- YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2022.10.24 03:05:38 35.4773 26.8890 87.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2022.10.24 02:44:02 37.1473 30.8868 6.7 -.- 1.2 -.- AKCAPINAR-SERIK (ANTALYA) İlksel

2022.10.24 02:28:56 38.2222 38.7177 3.0 -.- 1.4 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.10.24 02:22:01 37.3495 36.9932 5.0 -.- 1.0 -.- KADIOGLUCIFTLIGI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.10.23 23:16:45 37.0962 28.4352 7.3 -.- 1.7 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.10.23 23:08:08 38.5900 43.1253 5.2 -.- 2.1 -.- VAN GOLU İlksel

2022.10.23 21:31:47 37.0610 28.9455 3.2 -.- 1.7 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2022.10.23 20:01:27 37.8045 27.1320 2.7 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.23 19:54:39 37.9452 27.0840 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

Dünya yüzeyinde gerçekleşen depremler kendilerini bazen sallantı bazen de yer değiştirme şeklinde göstermektedir. Bazen yeryüzüne yakın bir noktada güçlü bir deprem gerçekleştiğinde tsunamiye sebep olabilir. Bu sarsıntılar ayrıca toprak kayması ve volkanik aktiviteleri de tetikleyebilir.

Genel olarak deprem sözcüğü herhangi bir sismik olayın -Doğal bir fenomen olarak gerçekleşmiş veya insanların sebebiyet verdiği- ürettiği sismik dalgaları adlandırmak için kullanılır. Depremler genellikle kırıkların (fay hatları) çatlamasıyla oluşur. Bunun yanı sıra volkanik faaliyetler, toprak kaymaları, mayın patlamaları veya nükleer testler sonucunda da deprem gerçekleşebilir.

AFAD hakkında

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı kanunun 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur. Kurum Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır. Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, kurumun temel görev ve amacıdır.

Her ilde valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bulunmakla beraber; 11 ilde bulunan Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri, bu kuruma bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

Kandilli Rasathanesi hakkında

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesine bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim kurumu. Türk bilim tarihinin önemli kurumlarından biri olan Kandilli Rasathanesi, İstanbul'un Anadolu yakasında Üsküdar ilçesinin Kandilli Mahallesi'nde, Boğaz'a bakan bir tepenin üzerinde yer almaktadır. .