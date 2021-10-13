İnternet aboneliği taahhüt süreleri bazen kullanıcıların canını sıkabiliyor. Aldığı hizmetten memnun kalmayan ancak 24 ay taahhüdü olması nedeniyle aboneliğini iptal ettiremeyen vatandaşlar 24 ay taahhütlü interneti iptal edenler cayma bedeli cezası öder mi? 24 ay taahhütlü İnternet iptal edilir mi? gibi sorulara yanıt arıyor. Muş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi bir yıldan uzun abonelik sözleşmelerinde tüketicilerin ‘fesih’ hakkına sahip olduğunu ve herhangi bir cayma bedeli ve ceza ödemeyeceğine karar verdi. Mahkeme ödenen para cezasının da iadesine karar verdi.

İnternet aboneliği taahhüt süreleri bazen kullanıcıların canını sıkabiliyor. Aldığı hizmetten memnun kalmayan ancak 24 ay taahhüdü olması nedeniyle aboneliğini iptal ettiremeyen vatandaşlar 24 ay taahhütlü interneti iptal edenler cayma bedeli cezası öder mi? 24 ay taahhütlü İnternet iptal edilir mi? gibi sorulara yanıt arıyor. Muş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi bir yıldan uzun abonelik sözleşmelerinde tüketicilerin ‘fesih' hakkına sahip olduğunu ve herhangi bir cayma bedeli ve ceza ödemeyeceğine karar verdi. Mahkeme ödenen para cezasının da iadesine karar verdi.

Ülkemizde pek çok kişi internet sağlayaıcı firmalarından şikayetçi. Gerek internetin yavaş olması gerek belirtilen hızlarda internet hizmeti alınmaması gibi konularda vatandaşlar şikayet ediyor. Aboneliklerini iptal ettirmeyi düşünen vatandaşlar 24 ay taahhütlü olmaları nedeniyle bu isteklerinden vazgeçmek zorunda kalıyordu. Peki ama 24 ay taahhütlü interneti iptal edenler cayma bedeli cezası öder mi? 24 ay taahhütlü İnternet iptal edilir mi?

24 ay taahhütlü interneti iptal edenler cayma bedeli cezası öder mi?

Tüketici mahkemesinden milyonlarca internet abonesini ilgilendiren son derece önemli bir karar çıktı. Muş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, bir yıldan uzun abonelik sözleşmelerinde tüketicilerin herhangi bir sebep göstermeksizin ‘fesih' hakkına sahip olduğu, taahhüt süresi dolmadan abonelik iptali yapan tüketicinin faturasına ‘cayma' nedeniyle herhangi bir ceza yansıtılamayacağına karar verdi. Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre kararda, “Süresi bir yıldan daha uzun taahhütlü sözleşmeden davacının (tüketici) herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman fesih hakkına sahiptir” değerlendirmesi yapıldı.

24 ay taahhütlü İnternet iptal edilir mi?

24 ay taahhütlü internet aboneliği 1 yıl geçince iptal ettirilir mi, ettirilirse cezası var mı gibi sorular bir çok kişi tarafından soruluyor. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 52. maddesinin 4-5 ve 6. kısmında bu sorunun yanıtı yer alıyor.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

(4) Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması hâlinde de tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem belirleyemez.

(5) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin aboneliğe son verme isteğini yönetmelikle belirlenen süreler içinde yerine getirmekle yükümlüdür. Aboneliğin belirlenen süreler içinde sona erdirilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez. Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde tüketici tarafından ödenmiş olan ücretin geri kalan kısmını kesinti yapmaksızın iade etmekle yükümlüdür.

(6) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.