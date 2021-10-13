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TIMETURK / GENEL / 24 ay taahhüt bitmeden internet iptal edilir mi? İnternet abonelerine maksimum taahhüt süresi ne kadardır?

24 ay taahhüt bitmeden internet iptal edilir mi? İnternet abonelerine maksimum taahhüt süresi ne kadardır?

İnternet abonelerine maksimum taahhüt süresi ne kadardır? 24 ay taahhüt bitmeden internet iptal edilir mi? İnternet abonelerine maksimum taahhüt süresi ne kadardır? 24 ay taahhüt bitmeden internet iptal edilir mi? İnternet abonelerinin en sık şikayet ettiği konuların başında 24 ay ve 36 ay gibi uzun taahhüt sürelerinin olması geliyor. İnternet sağlayıcılarından yeterli düzeyde hizmet alamayan aboneler uzun taahhüt süreleri nedeniyle aboneliklerini iptal ettiremiyorlar. Peki yasal taahhüt süresi ne kadar?

1 Gün Önce
2021-10-13 17:02:46
24 ay taahhüt bitmeden internet iptal edilir mi? İnternet abonelerine maksimum taahhüt süresi ne kadardır?

İnternet abonelerine maksimum taahhüt süresi ne kadardır? 24 ay taahhüt bitmeden internet iptal edilir mi? İnternet abonelerine maksimum taahhüt süresi ne kadardır? 24 ay taahhüt bitmeden internet iptal edilir mi? İnternet abonelerinin en sık şikayet ettiği konuların başında 24 ay ve 36 ay gibi uzun taahhüt sürelerinin olması geliyor. İnternet sağlayıcılarından yeterli düzeyde hizmet alamayan aboneler uzun taahhüt süreleri nedeniyle aboneliklerini iptal ettiremiyorlar. Peki yasal taahhüt süresi ne kadar?

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Başkanı Aydın Ağaoğlu 2015 yılında yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti: Yürürlükte olan 6502 sayılı kanunun 52'inci maddesine göre 12 ayın üzerinde taahhütlü satışların yasak olduğunu belirterek, bu sürenin üzerindeki taahhütlü satışlarda tüketicilerin vazgeçmesi durumunda ceza ödemeden cayma hakkı bulunduğunu kaydetti. Ağaoğlu, 24 ve 36 ay gibi sürelerde taahhütlü satış seçenekleri bulunduğunu aktararak, “Uzun süreli vadelerde alınan hizmet biraz daha düşük fiyatlı oluyor. Hem de firmalar tüketiciyi uzun süre elde tutmaya çalışıyor. Ancak ayrılmak istediğinizde ise size zorluk çıkartıp ceza parası ve önceki indirimleri ödemenizi istiyorlar. Sözleşme imzalanmış olsa da bu isteklerinin yasal dayanağı yok” dedi.

İnternet abonelerine maksimum taahhüt süresi ne kadardır?

24 ay taahhütlü internet aboneliği 1 yıl geçince iptal ettirilir mi, ettirilirse cezası var mı gibi sorular bir çok kişi tarafından soruluyor. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 52. maddesinin 4-5 ve 6. kısmında bu sorunun yanıtı yer alıyor.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

(4) Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması hâlinde de tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem belirleyemez.

(5) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin aboneliğe son verme isteğini yönetmelikle belirlenen süreler içinde yerine getirmekle yükümlüdür. Aboneliğin belirlenen süreler içinde sona erdirilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez. Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde tüketici tarafından ödenmiş olan ücretin geri kalan kısmını kesinti yapmaksızın iade etmekle yükümlüdür.

(6) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.

Taahhüt Ne Demek?

Taahhüt kelimesinin sözlük anlamı genel olarak ‘üstlenme' biçiminde tabir edilir. Bu ifade herhangi bir şey yapmayı üstüne alma olarak da dile getirilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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