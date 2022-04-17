23 Nisan resmi tatil mi 2022? 22 Nisan okul var mı? 23 Nisan hangi güne denk geliyor?

23 Nisan resmi tatil mi 2022? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının yaklaşmasıyla, 23 Nisan'ın hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Peki ama 22 Nisan okul var mı? 23 Nisan hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen detaylar...

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının yaklaşmasıyla, 23 Nisan'ın hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Peki ama 22 Nisan okul var mı? 23 Nisan hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen detaylar...

23 Nisan resmi tatil mi 2022?

23 Nisan her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. Bu gün resmi gün ve tatiller arasında yer alıyor. Dolayısıyla 23 Nisan 2022 Cumartesi günü resmi tatil olacak.

Çalışmaya devam edecek özel kurumlar ise çalışanlarına 23 Nisan için fazla mesai ücreti ödemek durumundadır.

22 Nisan okul var mı?

23 Nisan günü resmi tatil ilan edilse de 22 Nisan Cuma günü için aynı durum geçerli değil. 22 Nisan günü çalışmalar ve okul devam edecek.

23 Nisan hangi güne denk geliyor?

23 Nisan 2022 bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. .