23 Nisan Cumartesi kargolar açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Resmi kurumlar bugünde tatil yapmaktadır. Özelde açık olan yerler ise mesai ücreti ödemek zorundadır. Kargo firmalarının mesaiye kalıp kalmayacağı, 23 Nisan'da çalışıp çalışmadıkları merak konusu oldu. Peki, 23 Nisan’da kargolar açık mı?

23 Nisan'ın Resmi tatil olması sebebiyle bugün çalışması gerek kurumlar açık olmayacak. Kargo bekleyen vatandaşların gündeminde kargo firmalarının çalışıp çalışmadığı sorusu yer almakta. İşte merak edilen haberin detayı…

23 Nisan hangi kargolar açık?

Kargolar bugün açık olacak ve normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

Yurtiçi Kargo tarafından konu ile ilgili “ 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda siz değerli müşterilerimize aralıksız hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Sahadaki tüm birimlerimiz 09:00-17:00 saatleri arasında görevinin başında olacak. Çağrı merkezimiz ise 08:00-20:00 saatleri arasında sizlere hizmet vermeye devam edecektir' denildi.

23 Nisan'da bütün birimleriyle MNG Kargo hizmet vermeye devam edecek.

Sürat Kargo 23 Nisan'da çalışıp çalışmama durumu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

'23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında tüm şubelerimiz 09:00/ 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.'” .