23 Mart benzin ne kadar oldu? Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam yapıldı? (23 Mart Çarşamba)

23 Mart benzin ne kadar oldu? Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam yapıldı? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından uluslararası piyasada brent petrol fiyatları hızla yükselişe geçti. 138 dolara kadar yükselen brent petrol nedeniyle yurt içinde de benzin ve motorinin litre satış fiyatının artmasına neden olmuştu. Bir kaç gün düşüşe geçen brent petrol yeniden yükseldi. Benzin ve motorine de yeni zamlar gelmeye başladı. 23 Mart Çarşamba günü benzin ve mozota bir zam daha geldi.

23 Mart benzin ne kadar oldu? Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam yapıldı? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından uluslararası piyasada brent petrol fiyatları hızla yükselişe geçti. 138 dolara kadar yükselen brent petrol nedeniyle yurt içinde de benzin ve motorinin litre satış fiyatının artmasına neden olmuştu. Bir kaç gün düşüşe geçen brent petrol yeniden yükseldi. Benzin ve motorine de yeni zamlar gelmeye başladı. 23 Mart Çarşamba günü benzin ve mozota bir zam daha geldi.

Brent petrolde yaşanan son bir kaç gündeki düşüşün ardından benzin ve mazot grubu ürünlere peş peşe indirim yapılmıştı. Ancak uluslararası piyasada brent petrol fiyatları AB'nin Rus petrollerien ambargo düşündüğü gerekçesiyle artışa geçmişti. Brent petrolde yaşanan artışın ardından benzin ve mazota yeni zamlar da geldi.

Benzine zam mı geldi? 23 Mart

23 Mart Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına zam yapıldı.

Benzine 23 Mart'ta ne kadar zam geldi?

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiyegöre 22 Mart gece yarısından başlamak üzere litre fiyatı benzinde 1 lira 60 kuruş, motorinde 1 lira 62 kuruş zamlanacak.

23 Mart benzin ne kadar oldu

İstanbul'da bir litre benzinin fiyatı 19,70 TL'ye, bir litre motorinin fiyatı 22,25 TL'ye yükselecek. Benzinin litresi Ankara'da 19,80 TL, İzmir'de 19,82 TL, motorinin litresi ise Ankara'da ve İzmir'de 22,36 TL olacak.

EPGİS hakkında suç duyurusu

Bugün akşam saatlerinde yeni bir paylaşımda bulunan EPGİS, sendika aleyhine suç duyurusunda bulunulduğunu ve bu sebeple kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 10 Mart'ta duyurduğu zammın geri çekildiğine dair aynı gün içinde yeni bir paylaşımda bulundu. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise bir canlı yayında "Biraz kendi reklamlarını yapmak için EPGİS'in yaptığı yanlış. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar" dedi.

EPGİS fiyat duyurusu yapmayacak

EPGİS'in açıklamasında "Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı. .