23 Eylül Dolar neden yükseliyor? Dolar yükselmeye devam eder mi? Dolar ne kadar oldu? 22 Eylül'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz indirme kararı sonrası dolarda değişiklik yaşanmamıştı. Ancak 23 Eylül sabahı dolar yönünü yukarı çevirdi. Elinde dolar olan ve dolara yatırım yapmak isteyenler yaşanan bu olay sonrası dolar neden yükseliyor? sorusuna yanıt aramaya başladı. Önce FED, ardından da MB'nin kararları doların ateşinin bir miktar artmasına neden oldu.

23 Eylül Dolar neden yükseliyor? Dolar yükselmeye devam eder mi? Dolar ne kadar oldu? 22 Eylül'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz indirme kararı sonrası dolarda değişiklik yaşanmamıştı. Ancak 23 Eylül sabahı dolar yönünü yukarı çevirdi. Elinde dolar olan ve dolara yatırım yapmak isteyenler yaşanan bu olay sonrası dolar neden yükseliyor? sorusuna yanıt aramaya başladı. Önce FED, ardından da MB'nin kararları doların ateşinin bir miktar artmasına neden oldu.

23 Eylül sabahı dolar güne oldukça hareketli başladı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararından etkilenmemiş görünen dolar 23 Eylül'de güne 18.34 TL seviyesinden başşamıştı. Ancak piyasaların açıldığı ilerleyen dakikalarda dolar 18.40 TL seviyesine kadar çıktı. Elinde doları olan, dolar ile borcu olan ve dolar almak isteyen vatandaşlar yaşanan gelişmelerden sonra doların neden yükseldiği sorusuna yanıt aramaya başladı.

23 Eylül Dolar neden yükseliyor?

FED'in faiz kararını düm dünya piyasaları merakla bekliyordu. ABD'den gelen enflasyon verilerinin pek de iç açıcı olmaması FED'in faiz silahını etkili şekilde kullanmaya devam edeceği sinyali taşıyordu. 21 Eylül'de FED merakla beklenen kararını açıkladı ve faizleri 75 baz puan artırdı. Bu karar hiç şüphesiz ilk olarak ABD para birimi doları etkilemesi bekleniyordu. Özellikle gelişmekte olan ülkelerden dolar çıkışının bir miktar artacabileceği uzmanlar tarafından belirtiliyordu. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faizleri 100 baz puan indirerek 12'ye çekti. Bu karar piyasalar tarafından sürpriz olarak karşılandı. Hem FED hem de TCMB'nin faiz kararları doların ateşinin bir miktar yükselmesine neden oldu.

Dolar yükselmeye devam eder mi?

Ekonomist İslam Memiş Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimi ve dolara etkisini değerlendirdi. Memiş "Sürpriz bir karar olarak 100 baz puanlık bir indirim yaptı. Merkez Bankası'nın yılsonuna doğru tek haneli bir faiz isteği var. Beklentiler yüzde 9 civarında." diyerek konuşmasına şöyle devam etti: "Dolar tarafında kısmı bir hareket var. FED'in kararlarından sonra emtia fiyatlarında negatif bir görünüm görmedik. Ons altında tarafında bin 660 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Buradan hızlı bir toparlanma olabilir ve bin 705 dolar seviyesine kadar çıkabilir.. Gram altın fiyatları Putin'in açıklamalarıyla toparlandı, emtia fiyatları açısından satın alınmaya başlanabilir.. Dolar karşısında hangi enstrümanlar ciddi anlamda değer kaybetmişse yılın son çeyreğinde hızlı bir yükseliş görebiliriz. Yani 2022 yılının ilk çeyreğinde emtia fiyatlarında yükseliş varsa yılın son çeyreğinde de emtia fiyatlarında aynı yükseliş görebiliriz.."

Dolar ne kadar oldu?

23 Eylül sabahına dolar hareketli başladı. Dolar kuru sabah 18.34 seviyesinden bir kaç saatte 18.40'ı gördü. İşte güncel dolar fiyatı;

NOT: Doların son günlerdeki seyrini siz nasıl değerlendiriyorsunuz. Düşüncelerinizi yorum alanına yazarak okuyucular ile paylaşabilirsiniz.

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