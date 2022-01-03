225 milyar 368 milyon dolar kaç lira yapar? 225 milyar 368 milyon dolar kaç TL? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dış ticaret rakamlarını açıkladı. Erdoğan Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırdığını duyurdu. Erdoğan açıklamasında '225 milyar 368 milyon dolar' ihracat gerçekleştiğini duyurdu.

225 milyar 368 milyon dolar kaç lira yapar? 225 milyar 368 milyon dolar kaç TL? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dış ticaret rakamlarını açıkladı. Erdoğan Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırdığını duyurdu. Erdoğan açıklamasında "225 milyar 368 milyon dolar" ihracat gerçekleştiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıklıyor. 2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu bir rekorduk.''

225 milyar 368 milyon dolar kaç TL?

1 milyar ABD dolar 13 milyar 485 milyon Türk lirasıdır.

225 milyar dolar ise 3.034.143.000.000 TL'ye denk gelmektedir.

"Bu bir rekordur"

Erdoğan konuşmasında şunları belirtti: "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu bir rekordur. 2002'de sadece 87,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizi 2021 yılında 496,7 milyar dolara ulaştırdık. İhracat yapılan 75 fasıl ürün grubunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerine ulaştık. Dış ticaret açığımız önceki yıla göre yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolara gerilerken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,1'e yükseldi. En fazla ihracat artışı nereye biliyor musunuz? Amerika. Türkiye bunu da başardı."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.