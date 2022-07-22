22 Temmuz mazota indirim mi geldi? Motorine (mazot) indirim ve zam yapıldı mı? Akaryakıta zam gelecek mi? soruları araç sahipleri tarafından sıkça soruluyor. Son günlerde brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme nedeniyle ülkemizde de akaryakıt satış fiyatlarında indirime gidildi. Son olarak benzine 19 Temmuz'da 1 TL'ye yakın bir indirim yapıldı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi dizel ve benzinli araç sahiplerini umutlandırdı. Peki 22 Temmuz Cuma günü benzine ve mazota indirim yada zam bekleniyor mu?

22 Temmuz mazota indirim mi geldi? Motorine (mazot) indirim ve zam yapıldı mı? Akaryakıta zam gelecek mi? soruları araç sahipleri tarafından sıkça soruluyor. Son günlerde brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme nedeniyle ülkemizde de akaryakıt satış fiyatlarında indirime gidildi. Son olarak benzine 19 Temmuz'da 1 TL'ye yakın bir indirim yapıldı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi dizel ve benzinli araç sahiplerini umutlandırdı. Peki 22 Temmuz Cuma günü benzine ve mazota indirim yada zam bekleniyor mu?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile dünya genelinde büyük bir enerji krizi patlak verdi. Bu gelişmelerin gölgesinde pek çok ülkede akaryakıt fiyatları katlanarak arttı. Ülkemizde de benzin ve mazot fiyatları 30 TL'ye kadar çıkmıştı. Ancak son yaşanan gelişmelerden sonra ülkemizde benzin ve mazotta peş peşe indirimler geldi.

22 Temmuz mazota indirim mi geldi?

22 Temmuz'da benzin ve mazota herhangi bir indirim beklenmiyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş durakladı ve brent petrol yönünü yukarıya çevirdi. Bretn petrolde yaşanan yükseliş nedeniyle benzin ve motorine şu anda bir indirim beklenmiyor.

Motorine (mazot) indirim ve zam yapıldı mı?

19 Temmuz'de bnzine 94 kuruş indirim yapılmıştı. İnririm sonrası dizel araç sahipleri de mazota indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Benzine ve motorine 22 Temmuz'da indirim beklenmiyor.

Akaryakıta zam gelecek mi?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme yerini yükselişe bıraktı. Yurt içinde de döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareket mevcut. Henüz benzin ve mazota zam beklentisi yok. Ancak olumsuz gelişmelerin devam etmesi ile benzin ve mazota önümüzdeki günlerde yeni zamlar gelebilir.

22 Temmuz mazot fiyatları

Ankara 25,48

İstanbul / Avrupa 25,37

İstanbul / Anadolu 25,39

İzmir 25,50

22 Temmuz benzin fiyatları

İstanbul / Avrupa, 22,71

İstanbul / Anadolu 22,72

Ankara 22,82

İzmir 22,83