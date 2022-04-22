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22 Nisan 2022 Cuma fındık fiyatları ne kadar?
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TIMETURK / GENEL / 22 Nisan 2022 Cuma fındık fiyatları ne kadar?

22 Nisan 2022 Cuma fındık fiyatları ne kadar?

Sakarya ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ihraç ürünü olan fındık fiyatlarındaki son durum birçok üretici ve tüketici tarafından araştırılıyor. Peki 22 Nisan 2022 Cuma gününde fındık fiyatları neler?

1 Saat Önce
2022-04-22 20:52:10
22 Nisan 2022 Cuma fındık fiyatları ne kadar?

Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'nin en çok gelir getiren ürünü ve en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındıkla ilgili araştırmalar her gün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Para kazandıran ürünlerin sahipleri kadar firmalar ve tüketiciler de fındık fiyatlarını merak ediyor. 22 Nisan 2022 Cuma günü fındık fiyatlarındaki son durum internette günün en çok aranan konuları arasında yer alıyor.

Ordu ve Trabzon gibi fındık için önemli illerde güncel fındık fiyatlarının ne kadar olduğu konusunda pek çok araştırma yapılmakta ve sorular sorulmaktadır.

22 Nisan 2022 Cuma günü Sakarya, Çarşamba, Terme, Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Kocaeli, Zonguldak, Ünye, Fatsa, Düzce ve Akçakoca'da serbest piyasada fındık fiyatlarının en düşük ve en yüksek fiyatları aşağıda listelenmiştir;

TMO güncel fındık fiyatları

- Akçakoca – En düşük: 24.95 TL / En yüksek: 32.50 TL

- Çarşamba – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 33.50 TL

- Düzce – En düşük: 24.95 TL / En yüksek: 32.50 TL

- Fatsa – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 34.00 TL

- Giresun – En düşük: 24.40 TL / En yüksek: 32.10 TL

- Kocaeli – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 32.50 TL

- Ordu – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 34.00 TL

- Sakarya – En düşük: 28.00 TL / En yüksek: 33.45 TL

- Samsun – En düşük: 24.18 TL / En yüksek: 33.50 TL

- Trabzon – En düşük: 33.00 TL / En yüksek: 34.00 TL

- Terme – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 33.50 TL

- Ünye – En düşük: 25.75 TL / En yüksek: 34.00 TL

- Zonguldak – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 32.50 TL

- TMO – En düşük: 26.50 TL / En yüksek: 27.00 TL. .

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