22 Mayıs Cumartesi ve 23 Mayıs Pazar marketler açık mı? Hafta sonu marketler kapalı mı?

17 Mayıs'ta sona eren tam kapanmanın ardından 1 Haziran'a kadar ülke genelinde kademeli normalleşme tedbirleri uygulanacak. Kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda marketlerin açık mı yoksa kapalı mı olacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kademeli normalleşmede 22 Mayıs Cumartesi ve 23 Mayıs Pazar marketler açık mı? İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşmede hangi işletmelerin açık olacağını belirledi. Peki Hafta sonu marketler kapalı mı? Cumartesi ve pazar günleri marketler kapalı mı?

17 Mayıs'ta sona eren tam kapanmanın ardından 1 Haziran'a kadar ülke genelinde kademeli normalleşme tedbirleri uygulanacak. Kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda marketlerin açık mı yoksa kapalı mı olacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kademeli normalleşmede 22 Mayıs Cumartesi ve 23 Mayıs Pazar marketler açık mı? İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşmede hangi işletmelerin açık olacağını belirledi. Peki Hafta sonu marketler kapalı mı? Cumartesi ve pazar günleri marketler kapalı mı?

Korona virüs vaka sayılarını 5 bin seviyesinin altına düşürmek için ülke genelinde uygulanan tam kapanma tedbirleri 17 Mayıs itibari ile yerini kademeli normallşemye bıraktı. 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak 15 günlük "kademeli normalleşme" süreci başladı. Kademeli normalleşme ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. Vatandaşlar da hafta sonu marketlerin, fırınların açık olup olmaycağını merak edip araştırmaya başladı. Peki hafta sonu marketler kapalı mı?

Hafta sonu marketler kapalı mı?

Kademeli normalleşme ile birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Hafta sonu marketler kapalı mı? Marketler de hafta sonu vatandaşa hizmet vermek için açık olacak.

22 Mayıs Cumartesi ve 23 Mayıs Pazar marketler açık mı?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı ifade edildi.

ŞOK-A101-BİM hafta sonu kaça kadar açık?

Türkiye'de en çok şubesi bulunan marketlerden ŞOK-A101-BİM'in hafta sonu açık olup olmayacağı da merak ediliyor. ŞOK-A101-BİM hafta içi (Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma) 09.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olacak. Hafta sonu ile Cumartesi- Pazar günleri 10.00-17.00 arasında açık olacak.

Kademeli normalleşmede fırınlar açık mı?

Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme karaları

İçişleri Bakanlığı, yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak ve 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme planını açıkladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te sona erecek.

Yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.

Hafta sonu şehirlerarası seyehat yasak mı?

Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.