22 Kasım deprem | Erzurum'da depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? Erzurum'da deprem hangi ilçede, köyde oldu?

22 Kasım deprem | Erzurum'da depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? Erzurum'da deprem hangi ilçede, köyde oldu? 22 Kasım Pazartesi günü Erzurum ve çevresinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası bölge halkı panik yaşarken depremin nerede olduğu ve merkez üssü merak edilmeye başlandı.