22 Kasım deprem | Erzurum'da depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? Erzurum'da deprem hangi ilçede, köyde oldu?
22 Kasım deprem | Erzurum'da depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? Erzurum'da deprem hangi ilçede, köyde oldu? 22 Kasım Pazartesi günü Erzurum ve çevresinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası bölge halkı panik yaşarken depremin nerede olduğu ve merkez üssü merak edilmeye başlandı.
2021-11-22 11:41:40
22 Kasım deprem | Erzurum'da depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? Erzurum'da deprem hangi ilçede, köyde oldu? 22 Kasım Pazartesi günü Erzurum ve çevresinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası bölge halkı panik yaşarken depremin nerede olduğu ve merkez üssü merak edilmeye başlandı.
Erzurum'da depremin şiddeti, büyüklüğü kaç?
22 Kasım'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklandı.
Erzurum'da deprem hangi ilçede, köyde oldu?
Kandilli'den yapılan açıklamaya göre deprem merkezi Erzurum'un Köprüköy ilçesinde yaşandı.
22 Kasım Son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.11.22 11:31:24 39.8065 41.8880 5.0 -.- 4.8 4.8 TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.22 11:10:58 38.0308 35.6322 5.0 -.- 1.2 -.- KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2021.11.22 08:24:15 39.8388 41.8502 2.9 -.- 2.9 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.22 07:24:12 37.9588 27.1507 8.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.22 07:07:28 39.0770 29.0273 7.5 -.- 2.1 -.- YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.11.22 05:54:42 37.4593 30.3972 2.9 -.- 1.8 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel
2021.11.22 04:28:24 38.4040 38.7903 5.0 -.- 2.1 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)