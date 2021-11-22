DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Muharrem İnce’den Merkez Bankası başkanı hakkında suç duyurusu
Afrika'nın kalbi İstanbul'da atacak
Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan ''ekmek 4 lira olacak'' iddiasına yanıt
Gayrimenkul zengini yaşlı kadın kayıp
2021-2022 Kasım ayı lise 10, 11, 12. sınıf sorumluluk sınavları ne zaman? Lise ek sorumluluk (telafi) sınavları başladı mı?
2021-2022 sorumluluk sınavları ne zaman? 2021 lise 10, 11 ve 12. sınıf sorumluluk (telafi) sınavları başladı mı?
Türkiye'de BİSİKLET Turizmi Gelişiyor
Avustralya, öğrenci ve nitelikli işçilere sınırlarını açıyor
JPMorgan'dan çip krizine ilişkin açıklama
Covid PCR testi sağlık ocağında yapılır mı? Koronavirüs testi Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılıyor mu?
TURKOVAC için bin gönüllü aranıyor
Altın için rekor tahmin: 'Altın düşmeyecek' diyerek tarih verdi
AK Parti'den seçim kanunuyla ilgili flaş hamle
Ayakkabı ihracatında rekor artış
Bu altcoinin fiyatı %70'ten fazla yükseldi

TIMETURK / GENEL / 22 Kasım deprem | Erzurum'da depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? Erzurum'da deprem hangi ilçede, köyde oldu?

22 Kasım deprem | Erzurum'da depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? Erzurum'da deprem hangi ilçede, köyde oldu?

22 Kasım deprem | Erzurum'da depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? Erzurum'da deprem hangi ilçede, köyde oldu? 22 Kasım Pazartesi günü Erzurum ve çevresinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası bölge halkı panik yaşarken depremin nerede olduğu ve merkez üssü merak edilmeye başlandı.

4 Saat Önce
2021-11-22 11:41:40
22 Kasım deprem | Erzurum'da depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? Erzurum'da deprem hangi ilçede, köyde oldu?

22 Kasım deprem | Erzurum'da depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? Erzurum'da deprem hangi ilçede, köyde oldu? 22 Kasım Pazartesi günü Erzurum ve çevresinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası bölge halkı panik yaşarken depremin nerede olduğu ve merkez üssü merak edilmeye başlandı.

Erzurum'da depremin şiddeti, büyüklüğü kaç?

22 Kasım'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklandı.

Erzurum'da deprem hangi ilçede, köyde oldu?

Kandilli'den yapılan açıklamaya göre deprem merkezi Erzurum'un Köprüköy ilçesinde yaşandı.

22 Kasım Son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.11.22 11:31:24 39.8065 41.8880 5.0 -.- 4.8 4.8 TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.22 11:10:58 38.0308 35.6322 5.0 -.- 1.2 -.- KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2021.11.22 08:24:15 39.8388 41.8502 2.9 -.- 2.9 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.22 07:24:12 37.9588 27.1507 8.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.22 07:07:28 39.0770 29.0273 7.5 -.- 2.1 -.- YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.11.22 05:54:42 37.4593 30.3972 2.9 -.- 1.8 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel
2021.11.22 04:28:24 38.4040 38.7903 5.0 -.- 2.1 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş