22 Kasım deprem | Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin şiddeti büyüklüğü kaç?

22 Kasım deprem | Ülkemiz bir deprem ülkesi olduğundan neredeyse her günü büyüklü küçüklü onlarca deprem meydana geliyor. Bu depremlerin pek çoğu hissedilmeyecek kadar küçük oluyor. Bazen de hissedilen ve paniğe neden olan depremler de yaşanıyor. İzmir, İstanbul, Antalya, Muğla, Denizli, Van, Muş, Erzurum, Malatya, Elazığ gibi illerde sık sık sarsıntılar yaşanabiliyor. Deprem sarsıntısına yakalanan vatandaşlar Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin şiddeti büyüklüğü kaç? gibi sorulara yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan son depremlerin listesini internet sitesinden yayınlıyor. İşte deprem mi oldu sorusunun yanıtı ve son depremlerin şiddeti...

22 Kasım deprem | Ülkemiz bir deprem ülkesi olduğundan neredeyse her günü büyüklü küçüklü onlarca deprem meydana geliyor. Bu depremlerin pek çoğu hissedilmeyecek kadar küçük oluyor. Bazen de hissedilen ve paniğe neden olan depremler de yaşanıyor. İzmir, Antalya, Muğla, Denizli, Van, Muş, Erzurum, Malatya, Elazığ gibi illerde sık sık sarsıntılar yaşanabiliyor. Deprem sarsıntısına yakalanan vatandaşlar Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin şiddeti büyüklüğü kaç? gibi sorulara yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan son depremlerin listesini internet sitesinden yayınlıyor. İşte deprem mi oldu sorusunun yanıtı ve son depremlerin şiddeti...

Ülkemiz genç bir kara parçası özelliklerini taşıyor. Ülkemizde ve akın çevremizde son 10 yılda çözümlenen deprem sayısı 279357 dir. Türkiye bu nedenle pek çok aktif fay hattına sahip bir deprem ülkesidir. Ülkemizin her köşesinde sürekli depremler meydana geliyor. Bu depremlerin pek çoğu hissedilmeceyek derecede küçük oluyor. Ancak bazen de sarsıntıya ve yıkıma neden olan depremler de ülkemizde meydana gelebiliyor. Deprem hisseden pek çok kişi depremin büyüklüğünü ve şiddetini öğrenmek için deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.11.22 07:24:12 37.9588 27.1507 8.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.22 07:07:28 39.0770 29.0273 7.5 -.- 2.1 -.- YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2021.11.22 05:54:42 37.4593 30.3972 2.9 -.- 1.8 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel

2021.11.22 04:28:24 38.4040 38.7903 5.0 -.- 2.1 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel

2021.11.22 02:16:20 39.0840 27.8242 7.8 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2021.11.22 01:52:53 41.1317 40.6755 7.0 -.- 1.4 -.- CAYELI (RIZE) İlksel

2021.11.22 01:51:24 37.8480 27.0463 6.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.21 23:59:50 36.4252 27.1210 7.3 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.21 23:35:41 36.2227 31.2617 13.7 -.- 4.0 3.8 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.21 18:45:20 37.8745 26.9902 5.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.21 18:23:50 37.8755 27.1142 4.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.21 18:20:40 40.4777 35.4432 5.0 -.- 3.2 3.2 KAVAKLI-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel

2021.11.21 17:34:13 37.9052 29.4380 19.1 -.- 1.4 -.- BELEVI-CAL (DENIZLI) İlksel

2021.11.21 17:24:55 39.8332 41.8552 2.7 -.- 2.5 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2021.11.21 17:12:27 40.6935 36.8208 5.5 -.- 2.6 -.- GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2021.11.21 14:49:56 36.9285 27.3805 5.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.21 14:37:11 37.3563 35.0295 5.9 -.- 2.7 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.11.21 13:34:28 40.4183 28.6070 10.1 -.- 3.0 -.- ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.11.21 12:28:21 36.8530 28.0073 65.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.21 12:20:53 40.7440 31.5032 4.7 -.- 1.7 -.- YUMRUKAYA-(BOLU) İlksel

2021.11.21 11:56:31 36.9603 27.3953 10.3 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.21 11:43:10 37.6040 29.1902 2.9 -.- 1.6 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2021.11.21 10:52:54 40.6902 36.8018 5.6 -.- 1.6 -.- GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT) İlksel

Nüfusun % 44'u I. derece deprem bölgesinde

Ülkemizmyüzölçümünün üçte ikisi II., ve II. derece deprem bölgesinde yeralmaktadır.

Ayrıca nüfusumuzun % 44'u I. derece deprem bölgesinde %2'6'sı İL derece deprem bölgesinde, %15'i III. derece deprem bölgesinde» %13'ü IV.derece deprem bölgesinde ve %2"si V.derece deprem bölgesinde yaşamaktadır

Nüfus dağılımına baktığımızda;: Türkiye nüfusunun hemen hemen yarısına yakın kısmının I. derece deprem bölgesinde yaşadığı ve I. derece deprem bölgesinde yaşayanların sayısının düğer bölgelere göre biraz daha fazla oranda arttığı görülmektedir

Sonuç olarak; Türkiye'nin deprem açısından çok tehlikeli "ve riskli bir bölgede bulunduğunu ve çok sık olarak hasar yapan depremlere maruz kaldığını ve kalacağını söyleyebiliriz. Depremlere engel olamayacağımıza göre toplum olarak depremlerle birarada yaşamayı öğrenmeli, olası bir depreme her an hazırlıklı olmalıyız.

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.