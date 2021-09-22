22 Eylül (bu akşam) Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz yeni bölüm 22 Eylül Çarşamba günü yayınlanacak mı? Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi 31. bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara veda etmişti. Sadakatsiz dizisi yeni bölümlerinin Eylül ayında yayına gireceği açıklanmıştı. 22 Eylül Çarşamba günü Sadakatsiz'in Kanal D'de yayınlanıp yayınlanmayacağını bir çok kişi merak etmeye başladı. Dizinin yeni sezon fragmanında yayın günü açıklandı. İşte Sadakatsiz dizisi yeni bölüm yayın tarihi...

22 Eylül (bu akşam) Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz yeni bölüm 22 Eylül Çarşamba günü yayınlanacak mı? Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi 31. bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara veda etmişti. Sadakatsiz dizisi yeni bölümlerinin Eylül ayında yayına gireceği açıklanmıştı. 22 Eylül Çarşamba günü Sadakatsiz'in Kanal D'de yayınlanıp yayınlanmayacağını bir çok kişi merak etmeye başladı. Dizinin yeni sezon fragmanında yayın günü açıklandı. İşte Sadakatsiz dizisi yeni bölüm yayın tarihi...

Başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in rol aldığı Sadakatisiz dizisinin yeni sezon ilk bölümü merakla bekleniyor. Sadakatsiz'in yayınlanan yeni fragmanında dizinin yayın tarihi belli oldu. Her çarşamba Kanal D ekranlarında milyonlarca kişiyi ekran başına bağlayan dizinin 22 Eylül Çarşamba akşamı yayunlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki 22 Eylül (bu akşam) Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz yeni bölüm 22 Eylül Çarşamba günü yayınlanacak mı?

22 Eylül (bu akşam) Sadakatsiz var mı?

Sadakatsiz dizisi 22 Eylül akşamı yayınlanmayacak. Yapımcılar ve kanal yönetimi tarafından alınan karar ile Sadakatsiz'in yayın günü değişti. Sadakatsiz dizisinin izleyiciyle buluşacağı tarih bir hafta ertlendi.

Sadakatsiz yeni bölüm 22 Eylül Çarşamba günü yayınlanacak mı?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz izleyicisi ile buluşuyor. Sezon finalini bitiren Sadakatsiz dizisi 29 Eylül akşamı Kanal D'de yayınlanacak.

Sadakatsiz hangi gün yayınlanıyor?

Sadakatsiz dizisi Kanal D ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanıyor.

Sadakatsiz'in yeni sezon ragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz dizisinin yeni sezonun fragmanı nihayet yayınlandı. Asya ile Derin'in hayatta kalıp kalmayacağını merak eden izleyiciler 2. sezon fragmanı ile bu sorulara yanıt buldular. İşte Sadahatsiz 2. sezon yeni bölüm fragmanı...

Sadakatsiz 32. bölüm fragmanı

Sadakatsiz 31. bölümde ne olmuştu?

Sadakatsiz dizisi sezon finali son bölümüne izleyici büyük merak içinde bırakılmıştı. Son bölümde Derin aracına aldığı Asya ile birlikte aracını uçuruma sürmüştü. İzleyiciler dizide Asya ile Derin'in ölüp ölmediğini merak ediyordu. Yayınlanan fragmanda bu soru da yanıt buldu. Yeni fragmanda Asya ile Derin'in yaşadığı öğrenildi. Derin'in tekerli sandalyede olması ise izleyicinin kafasını kurcalayan bir başka konu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.