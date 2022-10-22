22 Ekim Vatan Caddesi kapalı mı? Neden kapalı ne zaman açılacak? Vatan Caddesi açıldı mı? soruları trafiğe çıkan İstanbullular tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İstanbul'un en işlek caddelerinden olan Vatana Caddesi (Adnan Menderes Bulvarı) 22 Ekim'de saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatıldı. Peki Vatan Caddesi açıldı mı?

22 Ekim Vatan Caddesi kapalı mı? Neden kapalı ne zaman açılacak? Vatan Caddesi açıldı mı? soruları trafiğe çıkan İstanbullular tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İstanbul'un en işlek caddelerinden olan Vatana Caddesi (Adnan Menderes Bulvarı) 22 Ekim'de saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatıldı. Peki Vatan Caddesi açıldı mı?

İstanbul'da bazı yollar ve caddeleri 22 Ekim Cumartesi günü kapalı olacağı açıklandı. Yapılan açıklamada alternatif güzergahlar da belirlendi. İstanbul'da 22 Ekim'de yola çıkan vatanaşlar hangi yolların kapalı olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

22 Ekim Vatan Caddesi kapalı mı?

İstanbul'un en işlek caddelerinden olan ve İstanbul trafiği için kilit öneme sahip olan Vatan Caddesi 22 Ekim'de trefiğe kapatıldı. 22 Ekim sabah saat 06.00'da trafik polisleri Vatan Caddesi'ne giden tüm yolları dubalarla kapattı. Yolun kapatılma nedeni ise Cumhuriyet Bayramı provaları olarak açıklandı.

Vatan Caddesi neden kapalı ne zaman açılacak?

Vatan Caddesi provaların yapılmasının ardından trafğe açılacak. Trafiğe açılış saati net belirlenmedi. Vatan Caddesi'nin kapalı olması nedeniyle vatandaşlar alternatif yollara yönlendirdi. Alternatif güzergah olarak, Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi gösterildi.

22 Ekim hangi yollar kapalı?

Vatan Caddesi giriş ve çıkışları; Adnan Menderes Bulvarı, D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) girişleri, 10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Sofular Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarından (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Hal Yolu Güney'den gelip, Vatan Caddesi girişleri Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Vatan Caddesi hakkında

Vatan Caddesi, ya da resmî adıyla Adnan Menderes Bulvarı, İstanbul, Fatih İlçesi'nde, Aksaray Meydanı'nda, Valide Sultan Camii ile Topkapı surları arasında, eski Bayrampaşa Deresi vadisi boyunca kuzeybatı-güneydoğu yönünde doğrusal olarak uzanan cadde. Vatan Caddesi olarak bilinen yolun günümüzdeki adı Adnan Menderes Bulvarı'dır. Yaklaşık 2.5 km uzunluğunda olan Adnan Menderes Bulvarı 1956-1957'de, dönemin başbakanı Adnan Menderes'in İstanbul'da giriştiği bir dizi imar operasyonu sonucunda Vatan Caddesi adıyla açılmış ve hizmete girmiştir. Caddede resmi bayram ve İstanbul'un Kurtuluşu günlerinde vali, belediye başkanı ve diğer resmi erkanın katılımıyla geçit töreni düzenlenmektedir.