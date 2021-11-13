22 dönüm üzerindeki dev Türk bayrağı 40 günde boyandı

Mersin'in Mut ilçesinde 22 dönümlük arazi üzerindeki 180 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki Türk bayrağı, 40 günde boyanarak, yenilendi.

MERSİN'in Mut ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla 2012 yılında Kelceköy Mahallesi'ndeki 22 dönümlük dağlık arazi üzerine boya ile Türk bayrağı işlendi.

Geçen sürede canlılığını kaybeden bayrak Mut Belediyesi'nin girişimleriyle 6 Ekim'de yeniden boyanmaya başlandı.

180 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki Türk bayrağı 10 kişi tarafından büyük titizlikle 40 günde boyandı. Boyama işleminde 8 bin litre kırmızı, 2 bin 500 litre beyaz boya ile 4 bin 680 litre tiner kullanıldı.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, 22 dönümlük en büyük Türk bayrağını Kelceköy Mahallesi'nde sergilediklerini, boyama çalışmasına ilçe esnafının da destek verdiğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.