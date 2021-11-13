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22 dönüm üzerindeki dev Türk bayrağı 40 günde boyandı
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22 dönüm üzerindeki dev Türk bayrağı 40 günde boyandı

Mersin'in Mut ilçesinde 22 dönümlük arazi üzerindeki 180 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki Türk bayrağı, 40 günde boyanarak, yenilendi.

2 Saat Önce
2021-11-13 13:17:29
22 dönüm üzerindeki dev Türk bayrağı 40 günde boyandı

MERSİN'in Mut ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla 2012 yılında Kelceköy Mahallesi'ndeki 22 dönümlük dağlık arazi üzerine boya ile Türk bayrağı işlendi.

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Geçen sürede canlılığını kaybeden bayrak Mut Belediyesi'nin girişimleriyle 6 Ekim'de yeniden boyanmaya başlandı.

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180 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki Türk bayrağı 10 kişi tarafından büyük titizlikle 40 günde boyandı. Boyama işleminde 8 bin litre kırmızı, 2 bin 500 litre beyaz boya ile 4 bin 680 litre tiner kullanıldı.

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Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, 22 dönümlük en büyük Türk bayrağını Kelceköy Mahallesi'nde sergilediklerini, boyama çalışmasına ilçe esnafının da destek verdiğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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