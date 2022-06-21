21 Haziran yaz gündönümü nedir? Yaz gündönümünde ne olur? 2022 gündönümleri neler?

21 Haziran'da yaz gündönümü ön plana çıkarken, '21 Haziran'da neler oluyor?' Soru, kullanıcılar tarafından da merak konusu oldu. İşte Türkiye dahil Kuzey Yarımküre'de 21 Haziran yaz gündönümü özellikleri.

Yaz gündönümü her yıl 21 Haziran'da gerçekleşir. Güneş, Dünya'nın eğik ekseni nedeniyle yıl boyunca gökyüzündeki en düşük veya en yüksek noktasına ulaştığında bir gündönümü meydana gelir. Dünyanın yarısı yazın gelişini ve yılın en uzun gününü yaz gündönümü ile kutlamak için bir araya gelirken; diğer yarısı kışın başlangıcını yaşayacak dır.

21 Haziran yaz gündönümü nedir?

Yaz gündönümünde (yaklaşık 21 Haziran), güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açılarla düşer. Kuzey yarım kürede günler kısalmaya, güney yarım kürede uzamaya başlar. Bu tarih, kuzey yarım kürede yazın başlangıcı, güney yarım kürede ise kışın başlangıcı olarak kabul edilir. Güney yarım kürede en kısa gün ve kuzey yarım kürede en kısa gece. Kuzey yarım kürede gölgelerin en kısa olduğu gün.

Yaz gündönümünde ne olur?

En uzun gün sadece Kuzey yarım küreyi değil, Güney yarım küreyi de etkiler. Bu tarihte Güney Yarımküre'de kış başlar. Güney yarım kürede en uzun gece ve en kısa gündüz yaşanır. Ayrıca aydınlanma çemberi Güney Kutbu Çemberi'ne teğet geçerken güneş ışınlarını yıl boyunca alabildiği en dar açıyla alır. Bu tarihten sonra en uzun gölge Oğlak Dönencesi'nin güneyinde yaşanır ve gölge boyları kısalır.

Sadece kış ve yaz olarak kabul edilmez, bu tarih bazı ülkelerde yaz ortası veya kış olarak da kabul edilir. Aynı zamanda kutup dairesinde 24 saat gündüz varken, güneyde 24 saat gece vardır. Yaz Gündönümü'nde saat 12'de güneş dik açıyla gelir ve Yengeç Dönencesi'nde gölge uzunluğu sıfırdır. En uzun gece 21 Haziran'da Sinop'ta yaşanırken, en uzun gündüz 21 Aralık'ta Hatay'da yaşanıyor.

2022 gündönümleri neler?

21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)

23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede) .